Росіяни гатять по всій Україні: що відомо про прильоти у регіонах?





Керівники міст та областей, де були прильоти, відреагували на подію. Ось що відомо.



Одещина

Зранку в Одесі пролунав вибух. У регіоні триває повітряна тривога.



Наразі у місті не працює електротранспорт. Крім того, відсутня вода через масові російські обстріли.



Харківщина

Під час повітряної атаки окупанти вдарили по Мирному Берестинського району Харківщини. Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.



За попередніми даними, дві людини отримали поранення. Це працівники цивільного підприємства.



"Пошкоджена цивільна інфраструктура. Деталі щодо руйнувань зʼясовуються", - зазначив він.



Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що під час масованої атаки безпілотниками було пошкоджено у житловий будинок у місті.



"У місті приліт "шахеда" у житловий будинок в Індустріальному районі. Попередньо - потрапляння у дах пʼятиповерхівки. Інформації щодо постраждалих на дану хвилину не надходило", - написав він.



Івано-Франківщина

Вибухи пролунали в Івано-Франківську та області. Про це повідомляли місцеві телеграм-канали, а перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуск російських ракет "Кинжал" на область.



Водночас очільниця ОВА Світлана Онищук поки нічого не коментує. Вона лише написала, що ворог продовжує атакувати область та закликала перебувати в укриттях.



Тим часом мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повыдомив, що в області працювала ППО. Є падіння уламків в одному селі громади. Без постраждалих.



Ченігівщина

Ворог атакував ударними дронами населені пункти в трьох районах Чернігівщини.



У Чернігівському районі пошкоджені два приватні будинки.



У Прилуцькому районі внаслідок падіння БпЛА пошкоджені житлові будинки, господарські приміщення та будівля гімназії.



У Ніжинському через атаку дронів пошкоджена ферма. Загинули 11 корів.



"Повітряна тривога триває. Ворог підступний. Перебувайте в безпечних місцях", - написав голова ОДА В'ячеслав Чаус.







Київщина

В Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що в області працюють сили ППО.



"Повітряна тривога триває. Ракетна атака. Просимо всіх залишатися в укриттях", - зазначили там.



Тернопільщина

На Тернопільщині було відключено 50 % споживачів області. Через масовану ракетну атаку на енергооб’єкти - обсяг застосування заходів обмеження споживання збільшується з 1 черги до 3 одночасно.



"За результатами ракетної атаки ворога є негативні наслідки. Жертв немає. Критичниа інфраструктура працює в штатному режимі.

Детальніше - пізніше", - пишуть в ОВА.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія зранку п'ятниці, 13 грудня, вчергове розпочала ракетну атаку , випустивши декілька груп ракет. В різних куточках України є влучання.Керівники міст та областей, де були прильоти, відреагували на подію. Ось що відомо.Зранку в Одесі пролунав вибух. У регіоні триває повітряна тривога.Наразі у місті не працює електротранспорт. Крім того, відсутня вода через масові російські обстріли.Під час повітряної атаки окупанти вдарили по Мирному Берестинського району Харківщини. Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.За попередніми даними, дві людини отримали поранення. Це працівники цивільного підприємства."Пошкоджена цивільна інфраструктура. Деталі щодо руйнувань зʼясовуються", - зазначив він.Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що під час масованої атаки безпілотниками було пошкоджено у житловий будинок у місті."У місті приліт "шахеда" у житловий будинок в Індустріальному районі. Попередньо - потрапляння у дах пʼятиповерхівки. Інформації щодо постраждалих на дану хвилину не надходило", - написав він.Вибухи пролунали в Івано-Франківську та області. Про це повідомляли місцеві телеграм-канали, а перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуск російських ракет "Кинжал" на область.Водночас очільниця ОВА Світлана Онищук поки нічого не коментує. Вона лише написала, що ворог продовжує атакувати область та закликала перебувати в укриттях.Тим часом мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повыдомив, що в області працювала ППО. Є падіння уламків в одному селі громади. Без постраждалих.Ворог атакував ударними дронами населені пункти в трьох районах Чернігівщини.У Чернігівському районі пошкоджені два приватні будинки.У Прилуцькому районі внаслідок падіння БпЛА пошкоджені житлові будинки, господарські приміщення та будівля гімназії.У Ніжинському через атаку дронів пошкоджена ферма. Загинули 11 корів."Повітряна тривога триває. Ворог підступний. Перебувайте в безпечних місцях", - написав голова ОДА В'ячеслав Чаус.В Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що в області працюють сили ППО."Повітряна тривога триває. Ракетна атака. Просимо всіх залишатися в укриттях", - зазначили там.На Тернопільщині було відключено 50 % споживачів області. Через масовану ракетну атаку на енергооб’єкти - обсяг застосування заходів обмеження споживання збільшується з 1 черги до 3 одночасно."За результатами ракетної атаки ворога є негативні наслідки. Жертв немає. Критичниа інфраструктура працює в штатному режимі.Детальніше - пізніше", - пишуть в ОВА.

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