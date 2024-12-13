Росія здійснює ракетну атаку





Деякі ворожі цілі змінюють напрямок. Крім того, ворог підняв у небо літак МіГ-31К, пише



"Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!" – закликали Повітряні сили.



Ракети загрожують населеним пунктам у різних регіонах, зокрема й західних. Повітряні сили попереджали про курс ворожих засобів ураження на Стрий, Івано-Франківську область та інші.



Близько 6 години росіяни атакували Харківський район. А вночі вдарили "шахедом" по будинку в Харкові.



Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що під час масованої атаки безпілотниками було пошкоджено у житловий будинок.



Уламки "шахедів" потрапили у дах п'ятиповерхівки в Індустріальному районі міста. Інформація про постраждалих наразі не надходила.



"Уламками було пошкоджено покрівлю житлового багатоповерхового будинку, скління вікон та балкон. Без постраждалих", – повідомив вранці голова ОВА Олег Синєгубов.



У Києві уламки російського дрона впали в Печерському районі.



Напередодні росіяни влаштували багатогодинну атаку дронами. Вибухи лунали, зокрема, в Києві.



Днями посольство США знову застерегло своїх громадян в Україні у зв'язку з підвищеною небезпекою російської атаки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російська армія зранку п'ятниці розпочала чергову ракетну атаку. За даними Повітряних сил, ворог випустив декілька груп ракет.Деякі ворожі цілі змінюють напрямок. Крім того, ворог підняв у небо літак МіГ-31К, пише LB.ua "Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!" – закликали Повітряні сили.Ракети загрожують населеним пунктам у різних регіонах, зокрема й західних. Повітряні сили попереджали про курс ворожих засобів ураження на Стрий, Івано-Франківську область та інші.Близько 6 години росіяни атакували Харківський район. А вночі вдарили "шахедом" по будинку в Харкові.Мер Харковаповідомив, що під час масованої атаки безпілотниками було пошкоджено у житловий будинок.Уламки "шахедів" потрапили у дах п'ятиповерхівки в Індустріальному районі міста. Інформація про постраждалих наразі не надходила."Уламками було пошкоджено покрівлю житлового багатоповерхового будинку, скління вікон та балкон. Без постраждалих", – повідомив вранці голова ОВА Олег Синєгубов.У Києві уламки російського дрона впали в Печерському районі.Напередодні росіяни влаштували багатогодинну атаку дронами. Вибухи лунали, зокрема, в Києві.Днями посольство США знову застерегло своїх громадян в Україні у зв'язку з підвищеною небезпекою російської атаки.

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