Росія здійснює ракетну атаку
Сьогодні, 08:47
Російська армія зранку п'ятниці розпочала чергову ракетну атаку. За даними Повітряних сил, ворог випустив декілька груп ракет.
Деякі ворожі цілі змінюють напрямок. Крім того, ворог підняв у небо літак МіГ-31К, пише LB.ua.
"Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!" – закликали Повітряні сили.
Ракети загрожують населеним пунктам у різних регіонах, зокрема й західних. Повітряні сили попереджали про курс ворожих засобів ураження на Стрий, Івано-Франківську область та інші.
Близько 6 години росіяни атакували Харківський район. А вночі вдарили "шахедом" по будинку в Харкові.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що під час масованої атаки безпілотниками було пошкоджено у житловий будинок.
Уламки "шахедів" потрапили у дах п'ятиповерхівки в Індустріальному районі міста. Інформація про постраждалих наразі не надходила.
"Уламками було пошкоджено покрівлю житлового багатоповерхового будинку, скління вікон та балкон. Без постраждалих", – повідомив вранці голова ОВА Олег Синєгубов.
У Києві уламки російського дрона впали в Печерському районі.
Напередодні росіяни влаштували багатогодинну атаку дронами. Вибухи лунали, зокрема, в Києві.
Днями посольство США знову застерегло своїх громадян в Україні у зв'язку з підвищеною небезпекою російської атаки.
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Деякі ворожі цілі змінюють напрямок. Крім того, ворог підняв у небо літак МіГ-31К, пише LB.ua.
"Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!" – закликали Повітряні сили.
Ракети загрожують населеним пунктам у різних регіонах, зокрема й західних. Повітряні сили попереджали про курс ворожих засобів ураження на Стрий, Івано-Франківську область та інші.
Близько 6 години росіяни атакували Харківський район. А вночі вдарили "шахедом" по будинку в Харкові.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що під час масованої атаки безпілотниками було пошкоджено у житловий будинок.
Уламки "шахедів" потрапили у дах п'ятиповерхівки в Індустріальному районі міста. Інформація про постраждалих наразі не надходила.
"Уламками було пошкоджено покрівлю житлового багатоповерхового будинку, скління вікон та балкон. Без постраждалих", – повідомив вранці голова ОВА Олег Синєгубов.
У Києві уламки російського дрона впали в Печерському районі.
Напередодні росіяни влаштували багатогодинну атаку дронами. Вибухи лунали, зокрема, в Києві.
Днями посольство США знову застерегло своїх громадян в Україні у зв'язку з підвищеною небезпекою російської атаки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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