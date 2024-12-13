Росія здійснює ракетну атаку

Росія здійснює ракетну атаку
Російська армія зранку п'ятниці розпочала чергову ракетну атаку. За даними Повітряних сил, ворог випустив декілька груп ракет.

Деякі ворожі цілі змінюють напрямок. Крім того, ворог підняв у небо літак МіГ-31К, пише LB.ua.

"Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!" – закликали Повітряні сили.

Ракети загрожують населеним пунктам у різних регіонах, зокрема й західних. Повітряні сили попереджали про курс ворожих засобів ураження на Стрий, Івано-Франківську область та інші.

Близько 6 години росіяни атакували Харківський район. А вночі вдарили "шахедом" по будинку в Харкові.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що під час масованої атаки безпілотниками було пошкоджено у житловий будинок.

Уламки "шахедів" потрапили у дах п'ятиповерхівки в Індустріальному районі міста. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

"Уламками було пошкоджено покрівлю житлового багатоповерхового будинку, скління вікон та балкон. Без постраждалих", – повідомив вранці голова ОВА Олег Синєгубов.

У Києві уламки російського дрона впали в Печерському районі.

Напередодні росіяни влаштували багатогодинну атаку дронами. Вибухи лунали, зокрема, в Києві.

Днями посольство США знову застерегло своїх громадян в Україні у зв'язку з підвищеною небезпекою російської атаки.

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Теги: Україна, росія, війна
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