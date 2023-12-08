У Луцьку та районі триває перевірка укриттів та підвальних приміщень





Про це розповів Андрій Мельничук.



Які вимоги до укриттів



З його слів, рятувальники перевіряють підземні простори незалежно від форми власності. Нині обстежують підвальні приміщення, в яких надалі можна буде облаштувати найпростіше укриття. Каже, що найголовніші вимоги до укриття такі:



Щоб підвал не підтоплювався ґрунтовими водами, щоб підвал не був сирий;



Стіни повинні бути цегляні, перекриття має бути залізобетонне;

Не підходить панельний будинок та технічне приміщення;

Якщо висота стелі має менша, ніж 1 м 80 см.

Якщо всі ці вимоги дотримані, то це приміщення можна розглядати, як потенційне укриття, каже Андрій Мельничук.



З його слів, найпростіше укриття має бути таким:



Площа на одну особу не менш не менше 0,6 м;

Місця для сидіння;

Питна вода, вогнегасники, технічні інструменти;

Обов'язково має бути туалет.



Як розповів Суспільному головний спеціаліст відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Луцької міськради Дмитро Сапожніков, у Луцькій тергромаді є понад 700 укриттів, із них 103 захисні споруди цивільного захисту, сховища і протирадіаційні укриття.



Перевірка укриття на проспекті Соборності у Луцьку



У будинку на проспекті Соборності у Луцьку, орієнтовно живе 250 людей, каже голова ОСББ Катерина Зюзіна. З її слів, під час повітряних тривог мешканці спускаються у підвал. У ньому є стільці та вода. Перекриття залізобетонне, що відповідає вимогам, каже рятувальник Андрій Мельничук.



З його слів, саме балансоутримувачі несуть відповідальність за доступ до захисних споруд та їхній стан.



"У будинку, наприклад, є 4 під’їзди, до кожного підвалу є ключ. Ми під’їхали, не повідомляючи нікого, і прийшли подивилися на вхідні двері, там написано, що ключі знаходяться у кв. №4. Ми підходимо, натискуємо на домофоні №4 і кажемо є тривога, дайте нам ключі", — розповідає про перевірки головний фахівець цивільного захисту населення ГУ ДСНС Волині Андрій Мельничук.



Зі слів мешканця будинку Петра Милогродського, під час повітряних тривог до підвалу спускаються люди. У мешканців є власні ключі до його дверей. В основному спускаються мами з дітьми та люди старшого віку, каже місцевий житель.



Зі слів Андрія Мельничука, подібні перевірки відбуваються постійно і продовжуватимуться регулярно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку та районі триває перевірка укриттів та підвальних приміщень. Упродовж листопада обстежили 429 підвалів у житлових будинках, установах, організаціях та на підприємствах, із них – 209 потенційних укриттів.Про це розповів Суспільному головний фахівець цивільного захисту населення Луцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуаційЗ його слів, рятувальники перевіряють підземні простори незалежно від форми власності. Нині обстежують підвальні приміщення, в яких надалі можна буде облаштувати найпростіше укриття. Каже, що найголовніші вимоги до укриття такі:Щоб підвал не підтоплювався ґрунтовими водами, щоб підвал не був сирий;Стіни повинні бути цегляні, перекриття має бути залізобетонне;Не підходить панельний будинок та технічне приміщення;Якщо висота стелі має менша, ніж 1 м 80 см.Якщо всі ці вимоги дотримані, то це приміщення можна розглядати, як потенційне укриття, каже Андрій Мельничук.З його слів, найпростіше укриття має бути таким:Площа на одну особу не менш не менше 0,6 м;Місця для сидіння;Питна вода, вогнегасники, технічні інструменти;Обов'язково має бути туалет.Як розповів Суспільному головний спеціаліст відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Луцької міськради, у Луцькій тергромаді є понад 700 укриттів, із них 103 захисні споруди цивільного захисту, сховища і протирадіаційні укриття.У будинку на проспекті Соборності у Луцьку, орієнтовно живе 250 людей, каже голова ОСББ Катерина Зюзіна. З її слів, під час повітряних тривог мешканці спускаються у підвал. У ньому є стільці та вода. Перекриття залізобетонне, що відповідає вимогам, каже рятувальник Андрій Мельничук.З його слів, саме балансоутримувачі несуть відповідальність за доступ до захисних споруд та їхній стан."У будинку, наприклад, є 4 під’їзди, до кожного підвалу є ключ. Ми під’їхали, не повідомляючи нікого, і прийшли подивилися на вхідні двері, там написано, що ключі знаходяться у кв. №4. Ми підходимо, натискуємо на домофоні №4 і кажемо є тривога, дайте нам ключі", — розповідає про перевірки головний фахівець цивільного захисту населення ГУ ДСНС Волині Андрій Мельничук.Зі слів мешканця будинку Петра Милогродського, під час повітряних тривог до підвалу спускаються люди. У мешканців є власні ключі до його дверей. В основному спускаються мами з дітьми та люди старшого віку, каже місцевий житель.Зі слів Андрія Мельничука, подібні перевірки відбуваються постійно і продовжуватимуться регулярно.

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