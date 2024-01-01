Більше, ніж торік: на Волині ухвалили бюджет області на 2025 рік





Вперше від початку повномасштабної війни до ухвали бюджету долучилися і обласна адміністрація, і депутати обласної ради.



Як розповів Ігор Никитюк, бюджет області-2025 буде більшим, ніж торік на 300 мільйонів і становитиме 1,8 млрд гривень. 80% з цієї суми спрямують на оплату праці та комунальних послуг.



Основні показники бюджету



На сайті обласної ради після сесії зазначили, що без урахування трансферів з держбюджету, річний бюджет Волині складе 1,7 млрд гривень. Його основні показники:



1,5 млрд грн — доходи загального фонду (наповнюється за рахунок ПДФО, податку на прибуток підприємств, плати за надання адміністративних послуг)

150 млн грн — спеціальний фонд (сформований за рахунок власних надходжень бюджетних установ, екологічного податку та стягнень за шкоду, заподіяну довкіллю).



Серед головних проблем для регіону Ігор Никитюк називає: підтримку військових, що буде регулюватися у ході бюджету 2025 року; утримання автодоріг місцевого значення, на це з обласного бюджету передбачили лише 6 мільйонів гривень. Також, з його слів, попереду — розподіл субвенцій, які надійдуть з держбюджету.



"Уже надійшла освітня субвенція. Тільки розпорядник коштів не готовий її ще розділити. Тому буде додатково розподілено 226 мільйонів гривень – це для обласного. А для області в цілому — біля 4 мільярдів. Відповідні кошти як для освіти, охорони здоров’я, підтримки ветеранів – вони ще будуть виділятися", — сказав Никитюк.



Голова постійної комісії обласної ради з питань, бюджету, фінансів та цінової політики Орест Маховський зазначив, що під час бюджетних слухань, які відбулися напередодні, депутати мали можливість озвучити локальні проблеми.



"Наприклад, у геріатричному пансіонаті і в одному з інтернатів люди через брак того, що зараз менше десь завозиться гуманітарної допомоги, є необхідність у такому ніби дріб’язковому, але памперси, білизна і так далі. Теж додали по 100 тисяч на кожен заклад з розрахунком на шість – 600 тисяч із бюджету додатково дали", — зазначив Орест Маховський.



Як додав голова Волинської обласної ради Григорій Недопад, далі бюджет краю має затвердити голова обласної військової адміністрації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 12 грудня під час 29-ї сесії 59 депутатів Волинської обласної ради проголосували за бюджет регіону на 2025 рік.Вперше від початку повномасштабної війни до ухвали бюджету долучилися і обласна адміністрація, і депутати обласної ради.Як розповів Суспільному керівник департаменту фінансів обласної державної адміністрації, бюджет області-2025 буде більшим, ніж торік на 300 мільйонів і становитиме 1,8 млрд гривень. 80% з цієї суми спрямують на оплату праці та комунальних послуг.Основні показники бюджетуНа сайті обласної ради після сесії зазначили, що без урахування трансферів з держбюджету, річний бюджет Волині складе 1,7 млрд гривень. Його основні показники:1,5 млрд грн — доходи загального фонду (наповнюється за рахунок ПДФО, податку на прибуток підприємств, плати за надання адміністративних послуг)150 млн грн — спеціальний фонд (сформований за рахунок власних надходжень бюджетних установ, екологічного податку та стягнень за шкоду, заподіяну довкіллю).Серед головних проблем для регіону Ігор Никитюк називає: підтримку військових, що буде регулюватися у ході бюджету 2025 року; утримання автодоріг місцевого значення, на це з обласного бюджету передбачили лише 6 мільйонів гривень. Також, з його слів, попереду — розподіл субвенцій, які надійдуть з держбюджету."Уже надійшла освітня субвенція. Тільки розпорядник коштів не готовий її ще розділити. Тому буде додатково розподілено 226 мільйонів гривень – це для обласного. А для області в цілому — біля 4 мільярдів. Відповідні кошти як для освіти, охорони здоров’я, підтримки ветеранів – вони ще будуть виділятися", — сказав Никитюк.Голова постійної комісії обласної ради з питань, бюджету, фінансів та цінової політики Орест Маховський зазначив, що під час бюджетних слухань, які відбулися напередодні, депутати мали можливість озвучити локальні проблеми."Наприклад, у геріатричному пансіонаті і в одному з інтернатів люди через брак того, що зараз менше десь завозиться гуманітарної допомоги, є необхідність у такому ніби дріб’язковому, але памперси, білизна і так далі. Теж додали по 100 тисяч на кожен заклад з розрахунком на шість – 600 тисяч із бюджету додатково дали", — зазначивЯк додав голова Волинської обласної ради Григорій Недопад, далі бюджет краю має затвердити голова обласної військової адміністрації.

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