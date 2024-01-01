Нацбанк знизив курс долара: скільки коштуватиме валюта 13 грудня
Сьогодні, 03:12
Національний банк України встановив на п'ятницю, 13 грудня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,66 грн/дол. Таким чином, гривня зміцнилася на 3 копійки, порівняно з попереднім показником.
Щодо європейської валюти гривня також посилила позиції. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс євро на п'ятницю встановлений на рівні 43,70 гривень за один євро, тобто гривня зміцнилася на 10 копійок.
На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,63/41,65 грн/дол., євро - 43,68/43,68 грн/євро.
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Щодо європейської валюти гривня також посилила позиції. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс євро на п'ятницю встановлений на рівні 43,70 гривень за один євро, тобто гривня зміцнилася на 10 копійок.
На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,63/41,65 грн/дол., євро - 43,68/43,68 грн/євро.
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