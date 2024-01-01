13 грудня на Волині: гортаючи календар
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День народження цього дня в журналіста Андрія Соколовського (на фото).
Також день народження цього дня у колишнього старшого тренера молодіжного складу ФК «Волинь» Олега Федюкова та екс-прокурора Волинської області Андрія Гіля.
Іменини сьогодні святкують Василь, Володимир, Герман, Євген, Іван, Микола, Яків, Анастасія, Люція.
ВолиньPost вітає їх та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.
Сьогодні, 13 грудня, День різдвяного светра. Віряни вшановують пам'ять мучеників Євстратія, Авксентія, Євгена, Мардарія і Ореста.
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Також день народження цього дня у колишнього старшого тренера молодіжного складу ФК «Волинь» Олега Федюкова та екс-прокурора Волинської області Андрія Гіля.
Іменини сьогодні святкують Василь, Володимир, Герман, Євген, Іван, Микола, Яків, Анастасія, Люція.
ВолиньPost вітає їх та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.
Сьогодні, 13 грудня, День різдвяного светра. Віряни вшановують пам'ять мучеників Євстратія, Авксентія, Євгена, Мардарія і Ореста.
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