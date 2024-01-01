На Волині ліквідовують комунальну установу





Таке рішення було прийнято 12 грудня на сесії облради. Депутати розглянули питання про припинення комунальної установи «Агенція розвитку Єврорегіону «Буг», передає



Нагадаємо, що «Агенція розвитку Єврорегіону «Буг» була створена у 2010 році.



Депутати облради вирішили припинити юридичну особу – комунальну установу «Агенція розвитку Єврорегіону «Буг» та створити ліквідаційну комісію.



До складу ліквідаційної комісії увійшли т. в. о. директора комунальної установи «Агенція розвитку Єврорегіону «Буг» Наталія Кролік, заступник керуючого справами – начальник відділу з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та землями комунальної власності виконавчого апарату обласної ради Олена Кузьменко і заступник начальника відділу з питань організаційного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради Олег Щерба.

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