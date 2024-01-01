Зниклого в Одесі підлітка знайшли у Луцьку

Луцькі поліцейські встановили місцезнаходження 16-річного підлітка з Одеси, який був у розшуку. З ним усе гаразд, жодних протиправних дій щодо нього не скоєно.Про це повідомили у поліції Волині.Про зникнення хлопця до Одеського районного управління поліції повідомила його матір 3 грудня. За її словами, він поїхав з дому до знайомого та не повернувся, на зв’язок підліток не виходив.Згодом стало відомо, що він може перебувати у Луцьку. До пошуків зниклого задіяли необхідні сили та засоби поліції.Сьогодні молодика виявили на одній із вулиць Луцька.Наразі хлопець у безпеці, незабаром його передадуть матері.