Зниклого в Одесі підлітка знайшли у Луцьку
Сьогодні, 22:12
Луцькі поліцейські встановили місцезнаходження 16-річного підлітка з Одеси, який був у розшуку. З ним усе гаразд, жодних протиправних дій щодо нього не скоєно.
Про це повідомили у поліції Волині.
Про зникнення хлопця до Одеського районного управління поліції повідомила його матір 3 грудня. За її словами, він поїхав з дому до знайомого та не повернувся, на зв’язок підліток не виходив.
Згодом стало відомо, що він може перебувати у Луцьку. До пошуків зниклого задіяли необхідні сили та засоби поліції.
Сьогодні молодика виявили на одній із вулиць Луцька.
Наразі хлопець у безпеці, незабаром його передадуть матері.
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Про це повідомили у поліції Волині.
Про зникнення хлопця до Одеського районного управління поліції повідомила його матір 3 грудня. За її словами, він поїхав з дому до знайомого та не повернувся, на зв’язок підліток не виходив.
Згодом стало відомо, що він може перебувати у Луцьку. До пошуків зниклого задіяли необхідні сили та засоби поліції.
Сьогодні молодика виявили на одній із вулиць Луцька.
Наразі хлопець у безпеці, незабаром його передадуть матері.
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