На Волині запровадили карантин через сказ у кота
Сьогодні, 22:43
В Іваничах ввели карантинні обмеження терміном 60 днів у зв’язку із виявленням сказу в кота у приватному господарстві.
Про це повідомляє БУГ.
Також вирішили запровадити низку комплексних заходів щодо ліквідації та профілактики сказу: провести дезінфекцію на місці загибелі кота, зробити подвірний обхід в Іваничах з метою виявлення хворих та підозрілих тварин, встановити постійний ветеринарний нагляд за тваринами неблагополучного пункту для виявлення та ізоляції хворих і підозрілих в захворюванні на сказ тварин, у загрозливій зоні провести щеплення собак та котів проти сказу.
Жителям району нагадують про необхідність проведення вакцинації домашніх тварин проти сказу – профілактичні заходи дозволяють уникнути завдання шкоди здоров’ю людей та вберегти поголів’я тварин від загибелі.
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Про це повідомляє БУГ.
Також вирішили запровадити низку комплексних заходів щодо ліквідації та профілактики сказу: провести дезінфекцію на місці загибелі кота, зробити подвірний обхід в Іваничах з метою виявлення хворих та підозрілих тварин, встановити постійний ветеринарний нагляд за тваринами неблагополучного пункту для виявлення та ізоляції хворих і підозрілих в захворюванні на сказ тварин, у загрозливій зоні провести щеплення собак та котів проти сказу.
Жителям району нагадують про необхідність проведення вакцинації домашніх тварин проти сказу – профілактичні заходи дозволяють уникнути завдання шкоди здоров’ю людей та вберегти поголів’я тварин від загибелі.
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