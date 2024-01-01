На Волині запровадили карантин через сказ у кота





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Також вирішили запровадити низку комплексних заходів щодо ліквідації та профілактики сказу: провести дезінфекцію на місці загибелі кота, зробити подвірний обхід в Іваничах з метою виявлення хворих та підозрілих тварин, встановити постійний ветеринарний нагляд за тваринами неблагополучного пункту для виявлення та ізоляції хворих і підозрілих в захворюванні на сказ тварин, у загрозливій зоні провести щеплення собак та котів проти сказу.



Жителям району нагадують про необхідність проведення вакцинації домашніх тварин проти сказу – профілактичні заходи дозволяють уникнути завдання шкоди здоров’ю людей та вберегти поголів’я тварин від загибелі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Іваничах ввели карантинні обмеження терміном 60 днів у зв’язку із виявленням сказу в кота у приватному господарстві.Про це повідомляє БУГ Також вирішили запровадити низку комплексних заходів щодо ліквідації та профілактики сказу: провести дезінфекцію на місці загибелі кота, зробити подвірний обхід в Іваничах з метою виявлення хворих та підозрілих тварин, встановити постійний ветеринарний нагляд за тваринами неблагополучного пункту для виявлення та ізоляції хворих і підозрілих в захворюванні на сказ тварин, у загрозливій зоні провести щеплення собак та котів проти сказу.Жителям району нагадують про необхідність проведення вакцинації домашніх тварин проти сказу – профілактичні заходи дозволяють уникнути завдання шкоди здоров’ю людей та вберегти поголів’я тварин від загибелі.

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