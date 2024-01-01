Вантажівка, пікапи, дрони, - Кличко передав батальйону «Ахіллес» допомогу від громади Києва

Вантажівка, пікапи, дрони, - Кличко передав батальйону «Ахіллес» допомогу від громади Києва
Мер Києва Віталій Кличко передав батальйону «Ахіллес» велику партію допомоги від громади Києва – дев’ять автівок та дрони.

Про це він повідомив у Facebook.

«Сьогодні бійцям батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» 92-ї окремої штурмової бригади передали чергову партію допомоги. На один з найгарячіших напрямків фронту від громади Києва вирушать: 18-тонна вантажівка з маніпулятором для інженерно саперної служби бригади та 8 пікапів», - повідомив Віталій Кличко.

Також «Ахіллесу» передано 650 10-дюймових дронів найкращої якості з батареями великої ємності, додав мер.

«Всього за цей рік 92 бригада отримала від громади столиці вантажної, автомобільної техніки та дронів на суму 174 млн грн. Ми продовжимо допомагати нашим захисникам і надалі. І за кошти громади міста, і за небюджетні гроші», - наголосив Кличко.

Раніше повідомлялося, що у 2024 році столиця виділила з міського бюджету на допомогу Силам оборони більше усіх регіонів - майже 10 млрд грн. Наступного року підтримка захисників буде не меншою, підкреслив Віталій Кличко.


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