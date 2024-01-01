Вантажівка, пікапи, дрони, - Кличко передав батальйону «Ахіллес» допомогу від громади Києва

Віталій Кличко передав батальйону «Ахіллес» велику партію допомоги від громади Києва – дев’ять автівок та дрони.



Про це він повідомив у Facebook.



«Сьогодні бійцям батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» 92-ї окремої штурмової бригади передали чергову партію допомоги. На один з найгарячіших напрямків фронту від громади Києва вирушать: 18-тонна вантажівка з маніпулятором для інженерно саперної служби бригади та 8 пікапів», - повідомив Віталій Кличко.



Також «Ахіллесу» передано 650 10-дюймових дронів найкращої якості з батареями великої ємності, додав мер.



«Всього за цей рік 92 бригада отримала від громади столиці вантажної, автомобільної техніки та дронів на суму 174 млн грн. Ми продовжимо допомагати нашим захисникам і надалі. І за кошти громади міста, і за небюджетні гроші», - наголосив Кличко.



Раніше повідомлялося, що





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мер Києвапередав батальйону «Ахіллес» велику партію допомоги від громади Києва – дев’ять автівок та дрони.Про це він повідомив у Facebook.«Сьогодні бійцям батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» 92-ї окремої штурмової бригади передали чергову партію допомоги. На один з найгарячіших напрямків фронту від громади Києва вирушать: 18-тонна вантажівка з маніпулятором для інженерно саперної служби бригади та 8 пікапів», - повідомив Віталій Кличко.Також «Ахіллесу» передано 650 10-дюймових дронів найкращої якості з батареями великої ємності, додав мер.«Всього за цей рік 92 бригада отримала від громади столиці вантажної, автомобільної техніки та дронів на суму 174 млн грн. Ми продовжимо допомагати нашим захисникам і надалі. І за кошти громади міста, і за небюджетні гроші», - наголосив Кличко.Раніше повідомлялося, що у 2024 році столиця виділила з міського бюджету на допомогу Силам оборони більше усіх регіонів - майже 10 млрд грн. Наступного року підтримка захисників буде не меншою, підкреслив Віталій Кличко.

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