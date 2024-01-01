Відключення світла 13 грудня на Волині: оприлюднено графіки

У п'ятницю, 13 грудня, в Україні графіки відключень світла будуть застосовуватися з 6:00 до 21:00.Про це повідомляє "Укренерго".Так, на 13 грудня графіки відключень для побутових споживачів виглядатимуть наступним чином:06:00 – 08:00 — одна черга відключень;08:00 – 19:00 — дві черги відключень;19:00 – 21:00 — одна черга відключень.Для промисловості та бізнесу застосування графіків обмеження потужності триватиме з 6:00 до 22:00.Причиною тимчасових обмежень є пошкодження енергооб’єктів внаслідок ракетно-дронових атак з боку Росії. Ремонтні роботи тривають, і енергетики працюють над відновленням пошкодженого обладнання."Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах", - йдеться в повідомленні.