Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 грудня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 13 грудня



Луцьк



Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий сніг, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень 0-2° морозу.



Область



Хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий сніг, вдень без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 13 грудня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий сніг, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень 0-2° морозу.Хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий сніг, вдень без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

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