Новим кликуном Луцька став Радик Задоволений

Проєкт «Луцький кликун», ініційований управлінням туризму та промоції міста Луцької міської ради у 2015 році з метою підвищення туристичної привабливості нашого міста, продовжує розвиватися. Кликуни стали частиною унікального туристичного продукту Луцька. А у їх скульптурних втіленнях ‒ відомими та популярними героями як у туристів, так і серед лучан. Для туристів вони є цікавою атракцією і героями квестів, а юним і не зовсім юним лучанам - допомагають вивчати історію свого міста.Про це повідомили у Луцькій міській раді.Повсякденне життя у середньовічному місті, як і тепер, потребувало виконання людьми своїх щоденних обов’язків. Вони господарювали, будували, виробляли, продавали, воювали, лікували зуби, ростили хліб і дітей. Та коли вже випадала нагода святкувати ‒ робили це на повну! Так, щоб отримати максимальне задоволення.Кликуни теж були лучанами, людьми свого часу. І також щодня виконували свої обов’язки: вартували у замку, слідкували, щоб не розпочалась пожежа, а головне ‒ сповіщали новини.Радик був одним з тих, хто вмів будь-яку інформацію зробити позитивною. Озвучені ним новини давали надію, підбадьорювали та піднімали лучанам настрій. Що б не відбувалося довкола, він завжди знаходив потрібні слова підтримки й розради, та й сам ніколи не втрачав оптимізму. За це його і називали ‒ Задоволений.А ще він ретельно доглядав за своїми зубами, тож мав їх усі. І усмішка його завжди сяяла!Зустрітися з Радиком можна за адресою: м. Луцьк, проспект Відродження, 26Б біля стоматологічної клініки «Протезист».