Луцька громада попрощалася з двома Героями - Вадимом Радюком та Романом Сокольським
Сьогодні, 17:31
Сьогодні у Луцьку попрощалися з військовослужбовцями Вадимом Радюком та Романом Сокольським. Героїв відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Радюк Вадим Сергійович (05.04.2001 року народження) загинув 4 грудня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новоандріївка Запорізької області.
Сокольський Роман Юрійович (07.08.1978 року народження) загинув 6 грудня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Часів Яр Донецької області.
Після завершення богослужіння труни з тілами полеглих захисників пронесли Театральним майданом. Біля пам’ятного фотостенда загиблим Героям присутні зупинилися і виконали Державний Гімн України.
Поховали Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Радюк Вадим Сергійович (05.04.2001 року народження) загинув 4 грудня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новоандріївка Запорізької області.
Сокольський Роман Юрійович (07.08.1978 року народження) загинув 6 грудня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Часів Яр Донецької області.
Після завершення богослужіння труни з тілами полеглих захисників пронесли Театральним майданом. Біля пам’ятного фотостенда загиблим Героям присутні зупинилися і виконали Державний Гімн України.
Поховали Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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