В громаді на Волині встановили камеру відеофіксації порушень ПДР





Про це 12 грудня Олександр Прендецький. З його слів, на цьому відрізку неодноразово фіксувалися аварії саме через, те, що водії перевищували дозволену швидкість руху.



Ініціатива встановлення камери належить поліцейському офіцеру Олицької громади, капітану поліції Сергію Мельнику. Його пропозицію у громаді підтримали фінансово, каже Олександр Прендецький, адже встановлення камери, дорожніх відбійників профінансувала громада. Остаточної вартості голова громади не назвав.



Зі слів посадовця камеру вже встановили, але її ще не підключили. Чекають усіх погоджень від патрульної поліції Волині.



Детальну інформацію про розташування камер відеофіксації можна побачити на інтерактивній мапі.



Довідково: Штраф за перевищення швидкості становить: за перевищення швидкості більше ніж на 20 км/год — 340 грн; більше ніж на 50 км/год — 1700 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Дерно, на автошляху Н22 сполученням Устилуг — Луцьк — Рівне, встановили камеру автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху України.Про це 12 грудня Суспільному розповів селищний голова громади. З його слів, на цьому відрізку неодноразово фіксувалися аварії саме через, те, що водії перевищували дозволену швидкість руху.Ініціатива встановлення камери належить поліцейському офіцеру Олицької громади, капітану поліції. Його пропозицію у громаді підтримали фінансово, каже Олександр Прендецький, адже встановлення камери, дорожніх відбійників профінансувала громада. Остаточної вартості голова громади не назвав.Зі слів посадовця камеру вже встановили, але її ще не підключили. Чекають усіх погоджень від патрульної поліції Волині.Детальну інформацію про розташування камер відеофіксації можна побачити на інтерактивній мапі.Штраф за перевищення швидкості становить: за перевищення швидкості більше ніж на 20 км/год — 340 грн; більше ніж на 50 км/год — 1700 грн.

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