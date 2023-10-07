В громаді на Волині встановили камеру відеофіксації порушень ПДР

В громаді на Волині встановили камеру відеофіксації порушень ПДР
У селі Дерно, на автошляху Н22 сполученням Устилуг — Луцьк — Рівне, встановили камеру автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху України.

Про це 12 грудня Суспільному розповів селищний голова громади Олександр Прендецький. З його слів, на цьому відрізку неодноразово фіксувалися аварії саме через, те, що водії перевищували дозволену швидкість руху.

Ініціатива встановлення камери належить поліцейському офіцеру Олицької громади, капітану поліції Сергію Мельнику. Його пропозицію у громаді підтримали фінансово, каже Олександр Прендецький, адже встановлення камери, дорожніх відбійників профінансувала громада. Остаточної вартості голова громади не назвав.

Зі слів посадовця камеру вже встановили, але її ще не підключили. Чекають усіх погоджень від патрульної поліції Волині.

Детальну інформацію про розташування камер відеофіксації можна побачити на інтерактивній мапі.

Довідково: Штраф за перевищення швидкості становить: за перевищення швидкості більше ніж на 20 км/год — 340 грн; більше ніж на 50 км/год — 1700 грн.

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Теги: Волинь, ПДР, камера відеофіксації
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