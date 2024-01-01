У Луцьку формують команду з футболу на милицях

У Луцьку формують команду з футболу на милицях
У Луцьку розпочали створення команди з футболу на милицях у співпраці з проєктом "Ліга дужих" Української асоціації футболу. Це буде п'ята команда з ампфутболу в Україні.

Про це Суспільному розповів менеджер проєкту Богдан Мельник. З його слів, до майбутньої команди зможе долучитися кожен охочий.

11 грудня створення команди обговорили у Луцькій міській раді. Представники асоціації передали працівникам міському департаменту молоді і спорту спеціальні милиці для гри в ампфутбол.

Одним із перших учасників луцької команди з ампфутболу вирішив стати ветеран війни Михайло Соколян.
У Луцьку формують команду з футболу на милицях

"Я зараз граю у футбол на протезі в різних змаганнях у своєму районі. Граю зі здоровими людьми, але й цікаво спробувати на милицях – трохи інше", — говорить чоловік.

Дмитро Ангельський — теж ветеран. Чоловік розповів, що колись грав у футбол, разом із командою змагався на обласному рівні.

"Зараз повноцінно я не можу бігати без костилів, а якщо можна з костилями — я б спробував такий футбол, — додав ветеран.

Як розповів директор департаменту молоді та спорту Луцька Володимир Захожий, для Луцької команди уже знайшли тренера, який пройшов спеціальне навчання. Тепер шукають психолога, масажиста і спортивного лікаря.

"Українська асоціація футболу розроблює програму мінігрантів для осередків. Зарплатня для тренера і зарплатня для медпрацівника, форма від УАФ для гравців, 10 пар милиць", — додав менеджер з розвитку "Ліги дужих" Української асоціації футболу Віталій Манько.

Наступного року в Україні мають стартувати перші турніри та чемпіонат з ампфутболу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, футбольна команда, ампутації, варте уваги
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку формують команду з футболу на милицях
Сьогодні, 15:43
Енергетики по-новому відключатимуть світло для українців: в «Укренерго» розповіли подробиці
Сьогодні, 15:06
На Волині затримали мешканця Вінниччини, який хотів незаконно потрапити до Польщі
Сьогодні, 14:42
Надсилав фото порнографічного характеру: лучанина підозрюють в розбещенні 10-річної дитини
Сьогодні, 14:06
У Москві ліквідували конструктора, який займався модернізацією ракет та дронів
Сьогодні, 13:42
Схожі новини
Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 26 листопада – 1 грудня Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 26 листопада – 1 грудня
26 листопад, 14:00
Про хоробрість зробити крок до змін: що покажуть на сцені Волинського драмтеатру 14-17 листопада Про хоробрість зробити крок до змін: що покажуть на сцені Волинського драмтеатру 14-17 листопада
12 листопад, 15:05
Історія, що може статися з кожним: огляд вистав у Луцьку 31 жовтня – 3 листопада Історія, що може статися з кожним: огляд вистав у Луцьку 31 жовтня – 3 листопада
29 жовтень, 13:10
30 неповторних вечорів: що покажуть на сцені Волинського драмтеатру у листопаді 30 неповторних вечорів: що покажуть на сцені Волинського драмтеатру у листопаді
17 жовтень, 16:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку формують команду з футболу на милицях
Сьогодні, 15:43
 0
Енергетики по-новому відключатимуть світло для українців: в «Укренерго» розповіли подробиці
Сьогодні, 15:06
 0
На Волині затримали мешканця Вінниччини, який хотів незаконно потрапити до Польщі
Сьогодні, 14:42
 0
Надсилав фото порнографічного характеру: лучанина підозрюють в розбещенні 10-річної дитини
Сьогодні, 14:06
 0
У Москві ліквідували конструктора, який займався модернізацією ракет та дронів
Сьогодні, 13:42
 0
Медіа
відео
1/8