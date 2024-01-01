У Луцьку формують команду з футболу на милицях





Про це Богдан Мельник. З його слів, до майбутньої команди зможе долучитися кожен охочий.



11 грудня створення команди обговорили у Луцькій міській раді. Представники асоціації передали працівникам міському департаменту молоді і спорту спеціальні милиці для гри в ампфутбол.



Одним із перших учасників луцької команди з ампфутболу вирішив стати ветеран війни Михайло Соколян.



"Я зараз граю у футбол на протезі в різних змаганнях у своєму районі. Граю зі здоровими людьми, але й цікаво спробувати на милицях – трохи інше", — говорить чоловік.



Дмитро Ангельський — теж ветеран. Чоловік розповів, що колись грав у футбол, разом із командою змагався на обласному рівні.



"Зараз повноцінно я не можу бігати без костилів, а якщо можна з костилями — я б спробував такий футбол, — додав ветеран.



Як розповів директор департаменту молоді та спорту Луцька Володимир Захожий, для Луцької команди уже знайшли тренера, який пройшов спеціальне навчання. Тепер шукають психолога, масажиста і спортивного лікаря.



"Українська асоціація футболу розроблює програму мінігрантів для осередків. Зарплатня для тренера і зарплатня для медпрацівника, форма від УАФ для гравців, 10 пар милиць", — додав менеджер з розвитку "Ліги дужих" Української асоціації футболу Віталій Манько.



Наступного року в Україні мають стартувати перші турніри та чемпіонат з ампфутболу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку розпочали створення команди з футболу на милицях у співпраці з проєктом "Ліга дужих" Української асоціації футболу. Це буде п'ята команда з ампфутболу в Україні.Про це Суспільному розповів менеджер проєкту. З його слів, до майбутньої команди зможе долучитися кожен охочий.11 грудня створення команди обговорили у Луцькій міській раді. Представники асоціації передали працівникам міському департаменту молоді і спорту спеціальні милиці для гри в ампфутбол.Одним із перших учасників луцької команди з ампфутболу вирішив стати ветеран війни"Я зараз граю у футбол на протезі в різних змаганнях у своєму районі. Граю зі здоровими людьми, але й цікаво спробувати на милицях – трохи інше", — говорить чоловік.— теж ветеран. Чоловік розповів, що колись грав у футбол, разом із командою змагався на обласному рівні."Зараз повноцінно я не можу бігати без костилів, а якщо можна з костилями — я б спробував такий футбол, — додав ветеран.Як розповів директор департаменту молоді та спорту Луцька, для Луцької команди уже знайшли тренера, який пройшов спеціальне навчання. Тепер шукають психолога, масажиста і спортивного лікаря."Українська асоціація футболу розроблює програму мінігрантів для осередків. Зарплатня для тренера і зарплатня для медпрацівника, форма від УАФ для гравців, 10 пар милиць", — додав менеджер з розвитку "Ліги дужих" Української асоціації футболуНаступного року в Україні мають стартувати перші турніри та чемпіонат з ампфутболу.

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