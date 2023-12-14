На Волині затримали мешканця Вінниччини, який хотів незаконно потрапити до Польщі
Сьогодні, 14:42
На Волині затримали мешканця Вінниччини, котрий мав намір незаконно потрапити до Польщі.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі.
Про появу в прикордонні невідомого оперативних співробітників прикордонного загону сьогодні вночі повідомив місцевий мешканець одного з населених пунктів Любомльщини.
На вказаний напрямок вирушив прикордонний наряд відділу «Рівне». Невдовзі охоронці кордону відшукали правопорушника. Ним виявився 28 – річний житель Вінницької області. Чоловік планував у незаконний спосіб перейти через українсько-польський рубіж, оскільки не мав законних підстав для перетину кордону. Прикордонники з'ясували, що це не перша спроба громадянина покинути територію України у такий спосіб. Раніше його уже двічі затримували на інших ділянках кордону.
Чоловіка доправили до прикордонного підрозділу та склали відносно нього адміністративні документи за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Рішення по справі прийматиме суд.
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Про це повідомили в Держприкордонслужбі.
Про появу в прикордонні невідомого оперативних співробітників прикордонного загону сьогодні вночі повідомив місцевий мешканець одного з населених пунктів Любомльщини.
На вказаний напрямок вирушив прикордонний наряд відділу «Рівне». Невдовзі охоронці кордону відшукали правопорушника. Ним виявився 28 – річний житель Вінницької області. Чоловік планував у незаконний спосіб перейти через українсько-польський рубіж, оскільки не мав законних підстав для перетину кордону. Прикордонники з'ясували, що це не перша спроба громадянина покинути територію України у такий спосіб. Раніше його уже двічі затримували на інших ділянках кордону.
Чоловіка доправили до прикордонного підрозділу та склали відносно нього адміністративні документи за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Рішення по справі прийматиме суд.
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