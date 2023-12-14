На Волині затримали мешканця Вінниччини, який хотів незаконно потрапити до Польщі

На Волині затримали мешканця Вінниччини, який хотів незаконно потрапити до Польщі
На Волині затримали мешканця Вінниччини, котрий мав намір незаконно потрапити до Польщі.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

Про появу в прикордонні невідомого оперативних співробітників прикордонного загону сьогодні вночі повідомив місцевий мешканець одного з населених пунктів Любомльщини.

На вказаний напрямок вирушив прикордонний наряд відділу «Рівне». Невдовзі охоронці кордону відшукали правопорушника. Ним виявився 28 – річний житель Вінницької області. Чоловік планував у незаконний спосіб перейти через українсько-польський рубіж, оскільки не мав законних підстав для перетину кордону. Прикордонники з'ясували, що це не перша спроба громадянина покинути територію України у такий спосіб. Раніше його уже двічі затримували на інших ділянках кордону.
На Волині затримали мешканця Вінниччини, який хотів незаконно потрапити до Польщі

Чоловіка доправили до прикордонного підрозділу та склали відносно нього адміністративні документи за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Рішення по справі прийматиме суд.
На Волині затримали мешканця Вінниччини, який хотів незаконно потрапити до Польщі


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Теги: Волинь, кордон, ухилянт
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