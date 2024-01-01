У Москві ліквідували конструктора, який займався модернізацією ракет та дронів

Михайла Шатського — заступника генерального директора російського конструкторського бюро «Марс», де він займався модернізацією ракет та дронів.



Про це



Раніше російський блогер Олександр Невзоров повідомив, що Шатського в Москві ліквідували бійці Головного управління розвідки Міноборони України.



Шатський займався модернізацією керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 та розробляв нові дрони. Цього конструктора також вважали ідеологом впровадження штучного інтелекту у російські дрони та космічні апарати.



«Кожна особа, яка так чи інакше причетна до розвитку російського ВПК і таким чином підтримує російську агресію проти України є законною ціллю для Сил оборони», — наголосив співрозмовник.



Зазначимо, що конструкторське бюро «Марс» займається розробкою бортових систем автоматичного управління і навігації авіаційними та космічними літальними апаратами.

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