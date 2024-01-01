Біля Луцька горів гараж





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Близько опівночі трапилася пожежа в цегляній 2-поверховій господарській споруді в с. Забороль.



Уже за 12 хвилин після виклику до місця події прибули чергові варти 2 і 25 державних пожежно-рятувальних частин.



До ліквідації пожежі залучено 2 одиниці техніки, працювали 7 рятувальників. О 01:19 за допомогою 2-ох пожежних стволів вони локалізували горіння, що охопило покрівлю і перекриття, поширилося всередину будівлі.



О 01:29 горіння ліквідували.



Причина виникнення пожежі - недолік конструкції димаря пічного опалення.



Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки при облаштуванні пічного опалення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькому районі рятувальники ліквідували пожежу в господарській будівлі.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Близько опівночі трапилася пожежа в цегляній 2-поверховій господарській споруді в с. Забороль.Уже за 12 хвилин після виклику до місця події прибули чергові варти 2 і 25 державних пожежно-рятувальних частин.До ліквідації пожежі залучено 2 одиниці техніки, працювали 7 рятувальників. О 01:19 за допомогою 2-ох пожежних стволів вони локалізували горіння, що охопило покрівлю і перекриття, поширилося всередину будівлі.О 01:29 горіння ліквідували.Причина виникнення пожежі - недолік конструкції димаря пічного опалення.Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки при облаштуванні пічного опалення.

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