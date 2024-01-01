Біля Луцька горів гараж

Біля Луцька горів гараж
У Луцькому районі рятувальники ліквідували пожежу в господарській будівлі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Близько опівночі трапилася пожежа в цегляній 2-поверховій господарській споруді в с. Забороль.

Уже за 12 хвилин після виклику до місця події прибули чергові варти 2 і 25 державних пожежно-рятувальних частин.

До ліквідації пожежі залучено 2 одиниці техніки, працювали 7 рятувальників. О 01:19 за допомогою 2-ох пожежних стволів вони локалізували горіння, що охопило покрівлю і перекриття, поширилося всередину будівлі.

О 01:29 горіння ліквідували.

Причина виникнення пожежі - недолік конструкції димаря пічного опалення.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки при облаштуванні пічного опалення.

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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