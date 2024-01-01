ДТП на залізничному переїзді у Луцьку: у поліції повідомили деталі

ДТП на залізничному переїзді у Луцьку: у поліції повідомили деталі
На залізничному переїзді у Луцьку ввечері 11 грудня автомобіль зіштовхнувся із дизель-поїздом.

Про це повідомили в патрульній поліції області.

"Вчора близько 21-ї години ми отримали повідомлення про ДТП, яка сталася на залізничному переїзді. Патрульні на місці з’ясували, що водій, керуючи автомобілем Fiat Doblo, виїхав на залізничний переїзд на заборонений сигнал світлофора, внаслідок чого відбулося зіткнення з дизель-поїздом", - йдеться в повідомленні.

На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження.

На водія патрульні склали протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та за ст. 123 (Порушення правил руху через залізничні переїзди) КУпАП.
ДТП на залізничному переїзді у Луцьку: у поліції повідомили деталі

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Теги: Луцьк, водій, потяг
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