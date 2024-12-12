Анонсували пілотний проєкт щодо повернення українців з-за кордону
Сьогодні, 13:08
На початку 2025 року має стартувати пілотний проєкт щодо повернення українців з-за кордону.
Про це розповів Новини.Live радник президента зі стратегічних питань Олександр Камишін, пише LB.ua.
Він зазначив, що це нововведення спершу запрацює між Німеччиною та Україною.
За словами Камишіна, хочуть повертати українців і "задля залучення в оборонну сферу зокрема". Яким саме чином це планують робити, Камишін не пояснив.
Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що безробітних українців у Німеччині потрібно заохочувати працювати або повертатися додому. Він уже не вперше нарікає на те, що українці неохоче шукають роботу, користуючись наданою владою соціальною допомогою. За статистикою, озвученою Зеленським у жовтні, 300 тисяч наших співвітчизників не змогли або не захотіли працевлаштуватися у Німеччині.
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Про це розповів Новини.Live радник президента зі стратегічних питань Олександр Камишін, пише LB.ua.
Він зазначив, що це нововведення спершу запрацює між Німеччиною та Україною.
За словами Камишіна, хочуть повертати українців і "задля залучення в оборонну сферу зокрема". Яким саме чином це планують робити, Камишін не пояснив.
Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що безробітних українців у Німеччині потрібно заохочувати працювати або повертатися додому. Він уже не вперше нарікає на те, що українці неохоче шукають роботу, користуючись наданою владою соціальною допомогою. За статистикою, озвученою Зеленським у жовтні, 300 тисяч наших співвітчизників не змогли або не захотіли працевлаштуватися у Німеччині.
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