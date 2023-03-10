Надсилав фото порнографічного характеру: лучанина підозрюють в розбещенні 10-річної дитини

Прокурори наполягають на взятті під варту волинянина, підозрюваного у вчиненні розпусних дій щодо 10-річної дитини.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Луцької окружної прокуратури 28-річному волинянину повідомлено про підозру у розбещенні малолітньої та домаганні її для сексуальних цілей.За даними слідства, житель Луцька з жовтня 2024 року у месенджері «Telegram» надсилав дитині фото та відео порнографічного характеру, пропонував їй зустрітися та вчиняв щодо неї інші розпусні дії.Зловмисника затримали 10 грудня 2024 року.Під час санкціонованого судом обшуку в оселі підозрюваного вилучено мобільний телефон із перепискою та відео порнографічного характеру. Прокурори наполягатимуть на обранні чоловікові запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.В ході досудового розслідування прокурорами дотримано міжнародних стандартів правосуддя, дружнього до дитини, а також Стандартів роботи прокурора у кримінальних провадженнях за участю дітей.