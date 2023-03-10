Надсилав фото порнографічного характеру: лучанина підозрюють в розбещенні 10-річної дитини

Надсилав фото порнографічного характеру: лучанина підозрюють в розбещенні 10-річної дитини
Прокурори наполягають на взятті під варту волинянина, підозрюваного у вчиненні розпусних дій щодо 10-річної дитини.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Луцької окружної прокуратури 28-річному волинянину повідомлено про підозру у розбещенні малолітньої та домаганні її для сексуальних цілей.

За даними слідства, житель Луцька з жовтня 2024 року у месенджері «Telegram» надсилав дитині фото та відео порнографічного характеру, пропонував їй зустрітися та вчиняв щодо неї інші розпусні дії.

Зловмисника затримали 10 грудня 2024 року.

Під час санкціонованого судом обшуку в оселі підозрюваного вилучено мобільний телефон із перепискою та відео порнографічного характеру. Прокурори наполягатимуть на обранні чоловікові запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В ході досудового розслідування прокурорами дотримано міжнародних стандартів правосуддя, дружнього до дитини, а також Стандартів роботи прокурора у кримінальних провадженнях за участю дітей.
Надсилав фото порнографічного характеру: лучанина підозрюють в розбещенні 10-річної дитини
Надсилав фото порнографічного характеру: лучанина підозрюють в розбещенні 10-річної дитини


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: лучанин, розбещення, дитина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Надсилав фото порнографічного характеру: лучанина підозрюють в розбещенні 10-річної дитини
Сьогодні, 14:06
У Москві ліквідували конструктора, який займався модернізацією ракет та дронів
Сьогодні, 13:42
Анонсували пілотний проєкт щодо повернення українців з-за кордону
Сьогодні, 13:08
Біля Луцька горів гараж
Сьогодні, 12:40
ДТП на залізничному переїзді у Луцьку: у поліції повідомили деталі
Сьогодні, 12:03
Схожі новини
У Луцьку патрульні відвезли додому 6-річного хлопчика, який пізно ввечері перебував у торговому центрі. ВІДЕО У Луцьку патрульні відвезли додому 6-річного хлопчика, який пізно ввечері перебував у торговому центрі. ВІДЕО
10 березень, 2023, 17:10
Лучанина судитимуть за розбещення малолітніх Лучанина судитимуть за розбещення малолітніх
26 січень, 2023, 13:25
25-річного волинянина, який розбещував дитину, взяли під варту 25-річного волинянина, який розбещував дитину, взяли під варту
18 лютий, 2020, 16:12
На Житомирщині батько-одинак розбещував 5-річну доньку На Житомирщині батько-одинак розбещував 5-річну доньку
13 лютий, 2020, 18:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Надсилав фото порнографічного характеру: лучанина підозрюють в розбещенні 10-річної дитини
Сьогодні, 14:06
 0
У Москві ліквідували конструктора, який займався модернізацією ракет та дронів
Сьогодні, 13:42
 0
Анонсували пілотний проєкт щодо повернення українців з-за кордону
Сьогодні, 13:08
 0
Біля Луцька горів гараж
Сьогодні, 12:40
 0
ДТП на залізничному переїзді у Луцьку: у поліції повідомили деталі
Сьогодні, 12:03
 0
Медіа
відео
1/8