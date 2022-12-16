Може перебувати у Луцьку: розшукують 16-річного жителя Одеси. ФОТО
Сьогодні, 11:56
Одеським районним управлінням поліції № 1 встановлюється місцезнаходження 16-річного жителя Одеси Нестера Єфременка, який, за словами матері, 3 грудня, поїхав з дому до знайомого та нині місцезнаходження хлопця невідоме. За попередньою інформацією правоохоронців, юнак може перебувати в місті Луцьк.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Прикмети: зріст близько 170 см, худорлявої статури, коротке темно-русяве волосся та блакитні очі.
Був одягнений: чорну куртку та спортивні штани, а також взутий у чорні кросівки з білими смужками.
"Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце перебування хлопця, просимо повідомити до Одеського районного управління поліції № 1 за номером телефону (048) 779 49 62 або на спецлінію «102»", - наголошують у поліції.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Прикмети: зріст близько 170 см, худорлявої статури, коротке темно-русяве волосся та блакитні очі.
Був одягнений: чорну куртку та спортивні штани, а також взутий у чорні кросівки з білими смужками.
"Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце перебування хлопця, просимо повідомити до Одеського районного управління поліції № 1 за номером телефону (048) 779 49 62 або на спецлінію «102»", - наголошують у поліції.
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