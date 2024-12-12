Ворог за шість кілометрів від Покровська, – ISW





Про це пише ISW, повідомляє



Аналітики у своєму звіті пишуть про критичну ситуацію на Покровському напрямку. Російські війська продовжують наступ на південь від Покровська, зокрема в районах населених пунктів Новий Труд та Даченське.



Аналітики кажуть, що такі маневри дозволять російським військам вийти на позиції приблизно за шість кілометрів від Покровська.



"Найближчими днями противник може спробувати оточити українські сили між Новим Трудом і Даченським для підготовки наступу на Шевченкове", - йдеться в повідомленні.



Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин повідомив, що внаслідок тривалих боєзіткнень було знищено дві українські позиції, одну втрачено. "Наразі проводяться заходи з відновлення позицій", – зазначив він.



"Командир українського батальйону охарактеризував ситуацію як "критичну", підкресливши, що російські війська атакують українські позиції до 30 разів на день та мають суттєву перевагу у кількості особового складу і артилерії".



Аналітики ISW відзначають, що російське командування прагне захопити Покровськ попри величезні втрати. За останні два тижні на цьому напрямку російські сили втратили майже 3 000 військовослужбовців.



Російські війська продовжують здобувати тактичні переваги на південь від Покровська, атакуючи слабкі місця України і намагаючись здійснити маневр для прямого штурму Покровська з півдня.



Розвідка США попередила, що Росія може запустити другу балістичну ракету "Орєшнік" по Україні найближчим часом, ймовірно, в спробі переконати Захід відмовитися від надання подальшої військової допомоги Україні.



В ніч з 10 на 11 грудня українські війська завдали удару по нафтобазі в Брянській області та авіаремонтному заводу в Таганрозі Ростовської області.



Російські війська просунулися в Курській області та на Торецькому, Курахівському і Вугледарському напрямках.



Кремль продовжує використовувати свою програму "Час героїв" для інтеграції російських ветеранів війни в Україні на керівні посади в російських регіональних адміністраціях.

Передісторія:



11 грудня стало відомо, що головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський побував на Покровському напрямку. За його словами, "бої носять виключно жорсткий характер. Російські окупанти кидають вперед всі наявні сили, намагаючись прорвати оборону наших військ", – зазначив Сирський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сили оборони України стикаються з інтенсивними атаками та значною перевагою російських військ у живій силі та артилерії.Про це пише ISW, повідомляє Українська правда Аналітики у своєму звіті пишуть про критичну ситуацію на Покровському напрямку. Російські війська продовжують наступ на південь від Покровська, зокрема в районах населених пунктів Новий Труд та Даченське.Аналітики кажуть, що такі маневри дозволять російським військам вийти на позиції приблизно за шість кілометрів від Покровська."Найближчими днями противник може спробувати оточити українські сили між Новим Трудом і Даченським для підготовки наступу на Шевченкове", - йдеться в повідомленні.Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковникповідомив, що внаслідок тривалих боєзіткнень було знищено дві українські позиції, одну втрачено. "Наразі проводяться заходи з відновлення позицій", – зазначив він."Командир українського батальйону охарактеризував ситуацію як "критичну", підкресливши, що російські війська атакують українські позиції до 30 разів на день та мають суттєву перевагу у кількості особового складу і артилерії".Аналітики ISW відзначають, що російське командування прагне захопити Покровськ попри величезні втрати. За останні два тижні на цьому напрямку російські сили втратили майже 3 000 військовослужбовців.Російські війська продовжують здобувати тактичні переваги на південь від Покровська, атакуючи слабкі місця України і намагаючись здійснити маневр для прямого штурму Покровська з півдня.Розвідка США попередила, що Росія може запустити другу балістичну ракету "Орєшнік" по Україні найближчим часом, ймовірно, в спробі переконати Захід відмовитися від надання подальшої військової допомоги Україні.В ніч з 10 на 11 грудня українські війська завдали удару по нафтобазі в Брянській області та авіаремонтному заводу в Таганрозі Ростовської області.Російські війська просунулися в Курській області та на Торецькому, Курахівському і Вугледарському напрямках.Кремль продовжує використовувати свою програму "Час героїв" для інтеграції російських ветеранів війни в Україні на керівні посади в російських регіональних адміністраціях.Передісторія:11 грудня стало відомо, що головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський побував на Покровському напрямку. За його словами, "бої носять виключно жорсткий характер. Російські окупанти кидають вперед всі наявні сили, намагаючись прорвати оборону наших військ", – зазначив Сирський.

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