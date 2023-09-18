Один з медзакладів у Луцьку — лідер в Україні за кількістю виписаних рецептів

Один з медзакладів у Луцьку — лідер в Україні за кількістю виписаних рецептів
Центр первинної медичної допомоги Луцької громади потрапив у трійку лідерів в Україні за кількістю виписаних рецептів за програмою "Доступні ліки".

106 сімейних лікарів, які працюють у медзакладі, виписали 101 тисячу 400 рецептів, розповів Суспільному медичний директор центру первинної меддопомоги Віктор Пахарчук.

Що про програму кажуть лікарі та пацієнти

Пенсіонерка Людмила Омельчук майже 7 років користується урядовою програмою "Доступні ліки". Каже, що отримує пенсію 3 тисячі, економить на придбанні ліків приблизно 500 гривень щомісяця.

"Від тиску, від цукру. Мені інсулін ще безкоштовно дають. — говорить жінка. — Ендокринолог розказує, наш сімейний лікар розказує, що можна отримати".

З сімейною лікаркою Світланою Кирилюк уклали декларацію понад 1800 пацієнтів. З її слів, 20% з них користуються програмою "Доступні ліки". Здебільшого, це пацієнти із серцево-судинними хворобами та бронхіальною астмою.

"Створюємо електронний рецепт, який відправляється пацієнту на телефон, він отримує номер рецепта та код підтвердження. З цим повідомленням ми перенаправляємо його у аптеку, яка співпрацює із програмою доступні ліки", — зазначила лікарка.

Як працюють аптеки за програмою

За даними НСЗУ, наразі на Волині 41 аптечна мережа долучилася до програми "Доступні ліки". Це понад 530 місць, де можна купити препарати, пред’явивши відповідний рецепт від сімейного лікаря.

Людмила Вергелєс — завідувачка аптеки у поліклініці. Каже, буває що в день "відпускає" по 50 рецептів за програмою.

"Запитують знижку, яка буде вартість, але вони вже знають, бо ж стабільна ціна. Доплата залишається та ж сама. Також багато імпортних фірм додають свої препарати по діючих речовинах", — додала завідувачка аптеки.

"Доступні ліки" на Волині у цифрах

Урядова програма "Доступні ліки" в Україні почала діяти 2017. Тоді до переліку препаратів, які підлягали частковій або повній компенсації від держави, увійшли препарати від серцево-судинних хвороб, бронхіальної астми та цукрового діабету другого типу. Кількість і препаратів, і нозологій щороку розширюється, розповіла Суспільному заступниця начальника обласного управління охорони здоров’я Людмила Рожко.

"Додалися розлади психіки і поведінки, епілепсія, хвороба Паркінсона, — каже посадовиця. — Важливо, що додалися ліки для пацієнтів після трансплантацій. Також сюди входять препарати інсуліну, комбіновані лікарські засоби для бронхіальної астми, тест-смужки для пацієнтів із цукровим діабетом".

Зі слів Людмили Рожко, волинські пацієнти зекономили понад 450 мільйонів гривень за програмою "Доступні ліки". За період дії цієї програми на Волині було погашено більш як мільйон 930 тисяч рецептів на загальну суму пів мільярда гривень.

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Теги: Волинь, ліки
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