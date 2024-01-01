ДТП у Луцьку: автомобіль потрапив під потяг

ДТП у Луцьку: автомобіль потрапив під потяг
ДТП сталася ввечері 11 грудня у Луцьку.

Про це повідомили очевидці у мережі.

Як зазначається, біля перехрестя вулиць Карпенка-Карого і Задворецька автівка потрапила під потяг.

Як зазначили Волинським Новинам в оперативно-диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, медики на виклик не виїжджали.

ДТП обійшлася без травмованих.

На місці працювала патрульна поліція.

Деталі – згодом.
ДТП у Луцьку: автомобіль потрапив під потяг

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Теги: Луцьк, ДТП, потяг
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