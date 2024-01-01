ДТП у Луцьку: автомобіль потрапив під потяг





Про це повідомили очевидці у мережі.



Як зазначається, біля перехрестя вулиць Карпенка-Карого і Задворецька автівка потрапила під потяг.



Як зазначили



ДТП обійшлася без травмованих.



На місці працювала патрульна поліція.



Деталі – згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ДТП сталася ввечері 11 грудня у Луцьку.Про це повідомили очевидці у мережі.Як зазначається, біля перехрестя вулиць Карпенка-Карого і Задворецька автівка потрапила під потяг.Як зазначили Волинським Новинам в оперативно-диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, медики на виклик не виїжджали.ДТП обійшлася без травмованих.На місці працювала патрульна поліція.Деталі – згодом.

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