ДТП у Луцьку: автомобіль потрапив під потяг
Сьогодні, 09:36
ДТП сталася ввечері 11 грудня у Луцьку.
Про це повідомили очевидці у мережі.
Як зазначається, біля перехрестя вулиць Карпенка-Карого і Задворецька автівка потрапила під потяг.
Як зазначили Волинським Новинам в оперативно-диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, медики на виклик не виїжджали.
ДТП обійшлася без травмованих.
На місці працювала патрульна поліція.
Деталі – згодом.
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Про це повідомили очевидці у мережі.
Як зазначається, біля перехрестя вулиць Карпенка-Карого і Задворецька автівка потрапила під потяг.
Як зазначили Волинським Новинам в оперативно-диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, медики на виклик не виїжджали.
ДТП обійшлася без травмованих.
На місці працювала патрульна поліція.
Деталі – згодом.
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