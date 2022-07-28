У Луцьку спіймали п'яного водія. ВІДЕО

В обласному центрі Волині правоохоронці спіймали водія з ознаками алкогольного сп'яніння.Про це повідомляють на сторінці Патрульної поліції Волинської області.11 грудня, близько 15-ї години, патрулюючи вулицею Героїв УПА поліцейські помітили автомобіль марки Renault, який рухався з порушенням ПДР.Під час спілкування інспектори помітили 40-річного керманича ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов огляд на місці, результат — 2, 89 проміле.Тож патрульні відсторонили громадянина від керування та склали на нього протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування в стані сп’яніння) та винесли постанову за ч. 5 ст. 121 (Порушення правил керування або експлуатації транспортного засобу, правил користування ременями безпеки або мотошоломами) КУпАП.