Волинянин з групою ухилянтів хотів незаконно втекти до Угорщини. ВІДЕО

Волинянин з групою ухилянтів хотів незаконно втекти до Угорщини. ВІДЕО
Ранок не склався – забіг не вдався. Такими словами можна описати спробу групу чоловіків-ухилянтів перетнути державний кордон України.

Порушників затримали закарпатські прикордонники, - повідомляють у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Невдалою виявилася спроба незаконного перетину кордону для восьми чоловіків та однієї жінки, яких сьогодні вранці затримали прикордонники відділу «Лужанка» Мукачівського загону. П’ятеро жителів Полтавщини, двоє жителів Харківщини та двоє жителів Сумщини і Волині пішки йшли в бік Угорщини, коли їх помітив наряд. Попри намагання уникнути зустрічі з прикордонниками, порушників наздогнали та затримали.

Наразі оперативники Мукачівського прикордонного загону детально вивчають усі обставини правопорушення та з’ясовують коло осіб, причетних до організації переправлення цієї групи осіб через кордон.

Варто зауважити, що від початку 2024 року співробітники оперативно-розшукових підрозділів Мукачівського прикордонного загону викрили та ліквідували понад 60 каналів незаконного переправлення осіб до країн ЄС.


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Теги: Волинь, війна, ухилянти, кордон, Закарпаття, Угорщина, втеча
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