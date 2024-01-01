Як українці витрачають «тисячу Зеленського»

Президент Українирозповів про перебіг зимової державної програми "єПідтримка".Про це розповів Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні, - пише "Українська правда"."Сьогодні ж перша віцепрем’єр-міністр Свириденко доповідала щодо зустрічей і перемовин у Сполучених Штатах Америки, а також щодо урядових програм, зокрема "єПідтримки". Вже майже шість із половиною мільйонів українців подали заявку на "єПідтримку", із них мільйон шістсот тисяч – заявки на дітей. Темп розвитку цієї програми хороший, як ми й розраховували. Очевидно, що програма потрібна людям".Зеленський повідомив, що вже, близько половини виплат було перераховано за комунальні послуги. Значна частина йде на волонтерські фонди."єПідтримка" працюватиме протягом трьох місяців зими – це час, коли можна буде подати заявку. І протягом 2025 року можна буде витратити ці кошти.