Як українці витрачають «тисячу Зеленського»
Сьогодні, 02:17
Президент України Володимир Зеленський розповів про перебіг зимової державної програми "єПідтримка".
Про це розповів Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні, - пише "Українська правда".
"Сьогодні ж перша віцепрем’єр-міністр Свириденко доповідала щодо зустрічей і перемовин у Сполучених Штатах Америки, а також щодо урядових програм, зокрема "єПідтримки". Вже майже шість із половиною мільйонів українців подали заявку на "єПідтримку", із них мільйон шістсот тисяч – заявки на дітей. Темп розвитку цієї програми хороший, як ми й розраховували. Очевидно, що програма потрібна людям".
Зеленський повідомив, що вже тривають перші виплати, близько половини виплат було перераховано за комунальні послуги. Значна частина йде на волонтерські фонди.
"єПідтримка" працюватиме протягом трьох місяців зими – це час, коли можна буде подати заявку. І протягом 2025 року можна буде витратити ці кошти.
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Про це розповів Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні, - пише "Українська правда".
"Сьогодні ж перша віцепрем’єр-міністр Свириденко доповідала щодо зустрічей і перемовин у Сполучених Штатах Америки, а також щодо урядових програм, зокрема "єПідтримки". Вже майже шість із половиною мільйонів українців подали заявку на "єПідтримку", із них мільйон шістсот тисяч – заявки на дітей. Темп розвитку цієї програми хороший, як ми й розраховували. Очевидно, що програма потрібна людям".
Зеленський повідомив, що вже тривають перші виплати, близько половини виплат було перераховано за комунальні послуги. Значна частина йде на волонтерські фонди.
"єПідтримка" працюватиме протягом трьох місяців зими – це час, коли можна буде подати заявку. І протягом 2025 року можна буде витратити ці кошти.
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