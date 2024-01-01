Скільки у бюджеті Луцької громади на 2025 рік заклали на допомогу ЗСУ. ВІДЕО





Остаточне рішення депутати мають ухвалити під час сесії Луцької міської ради, яка відбудеться 18 грудня, розповів Борис Смаль.



Напередодні, увечері 10 грудня, у Луцьку біля пам'ятника Тарасу Шевченку відбулася мирна акція щодо розподілу міського бюджету на 2025 рік. Її учасники вимагали більше грошей на підтримку української армії, про це Суспільному розповів голова громадської організації "Семиярусна гора" та співорганізатор заходу Любомир Дмитришин. На його думку, депутати мають передбачити у бюджеті громади не менше 500 мільйонів гривень на армію та щонайменше 100 мільйонів гривень на облаштування укриттів у громаді.



"Вважаю, що гроші потрібно більше виділяти на ЗСУ, а не на квіточки, на бруківку, на дороги. Зменшити суму із попереднім роком — це нелогічно. Території на Сході відбирають і відбирають", — каже учасниця акції Ольга.



Зі слів директора міського департаменту економічної політики Бориса Смаля, складно передбачити які будуть доходи міського бюджету, але сума 600 млн грн не страшна для громади при доходах фактичних в цьому році, але велика.



"Достатньо велика, не така, яку не можна зібрати, але вона велика і серйозно впливає на бюджет", — каже Борис Смаль.



З бюджету Луцької територіальної громади вилучили 320 млн грн реверсної дотації, розповів під час засідання виконавчого комітету Луцький міський голова Ігор Поліщук. З його слів, ці кошти можна було б спрямувати на підтримку ЗСУ.



"Гроші вилучаються з формулюванням “на підтримку прифронтових територій”. Ми не зможемо забезпечити військових у такому обсязі, як торік. Ми закладаємо 150 млн грн на підтримку ЗСУ, але наступного року буде розподіл залишків, буде перевиконання бюджету, і ми будемо цю суму дофінансовувати", — каже Ігор Поліщук.



Задля врахування думки громадськості щодо проєкту бюджету Луцької міської територіальної громади на 2025 рік, 12 грудня 2024 року о 15:00 у залі засідань міської ради відбудуться консультації з громадськістю, повідомили у міській раді.





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