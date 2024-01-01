На Волині з'явився другий МсDonalds. ФОТО

11 грудня своїх перших відвідувачів у Ковелі прийняв ресторан “МакДональдз”, який розпочав роботу за адресою: вул. Варшавська, 50-Б.Про це повідомили у Ковельській міській раді.За традицією компанія напередодні відкриття нового закладу організувала благодійну зустріч для дітей пільгових категорій. Це був неймовірний подарунок для пів сотні хлопчиків і дівчаток - час незабутніх вражень та спогадів. Мережа регулярно проводить подібні соціальні заходи, допомагаючи створювати моменти радості для дітей, які цього особливо потребують.Привітали колектив із початком роботи міський голова Ігор Чайка та його перший заступник Тарас Яковлев."Поява “МакДональдз” у Ковелі – знакова подія, хороший сигнал для інших компаній. Це – ще одна сучасна локація з гарним благоустроєм. Сьогодні дуже важливо, що це і 70 робочих місць для наших мешканців. Ми завжди вітаємо подібні ініціативи та запрошуємо інвестувати у Ковельську громаду. А ще дякуємо компанії за благодійну ініціативу. Це теж дуже цінно для нас", - наголосив мер.У просторому закладі площею 469 м² гості можуть розміститися в залі на 128 місць або на терасі на 126 місць. Ресторан працюватиме з 7:00 до 23:00. Тут доступні швидке та безконтактне замовлення на терміналах самообслуговування та замовлення на касі у працівників закладу."МакДональдз” - зручний для жителів міста й автомобілістів, адже знаходиться на міжнародному автошляху М07. З 5:00 до 23:30 відкриті дві лінії “МакДрайву”, де також облаштовані додаткові паркомісця для зручного очікування замовлень. На території є велопарковка.Це - 19-й новий заклад мережі, відкритий в країні з початку повномасштабного вторгнення, та 107-й, що працює в Україні (ще 15 ресторанів тимчасово зачинені з вимог безпеки).“МакДональдз” в Україні — лідер серед ресторанів швидкого обслуговування. Перший заклад відкрито 24 травня 1997 р. в Києві. “МакДональдз” щорічно входить до переліку найкращих роботодавців та переліку найбільших платників податків в Україні. Зокрема, у 2023 році компанія сплатила 1 млрд 366 млн грн податків до бюджету.