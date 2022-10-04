У Луцьку жителі кількох вулиць залишилися без води
Сьогодні, 22:38
У Луцьку частина споживачів тимчасово залишилися без води.
Про це виданню повідомила речниця комунального підприємства «Луцькводоканал» Ірина Кудря, - пише "ВСН".
У звʼязку з аварійною ситуацією понижений тиск води в районі вулиць Карбишева і Гущанська.
Окрім цього стався порив води на вулиці Чорновола. Без водопостачання продовж вечора 11 грудня і 12 грудня залишатимуться будинки 22,24,26 28,30,40,44, а також будинки на вул. Іващенка 2, 4,4а, та Гончара 9.
Бригади працюють над відновленням водопостачання!
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Про це виданню повідомила речниця комунального підприємства «Луцькводоканал» Ірина Кудря, - пише "ВСН".
У звʼязку з аварійною ситуацією понижений тиск води в районі вулиць Карбишева і Гущанська.
Окрім цього стався порив води на вулиці Чорновола. Без водопостачання продовж вечора 11 грудня і 12 грудня залишатимуться будинки 22,24,26 28,30,40,44, а також будинки на вул. Іващенка 2, 4,4а, та Гончара 9.
Бригади працюють над відновленням водопостачання!
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