На Харківщині загинув воїн з Волині Василь Солодуха
Сьогодні, 21:57
Ще одної непоправної втрати у російсько-українській війні зазнала Старовижівська громада та Волинь.
Війна забрала життя військовослужбовця Василя Солодухи, - йдеться на сторінці громади у фейсбуці
"Під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Мала Вовча, Харківської області, загинув житель с. Смолярі Василь Солодуха.
Загиблому Герою, було лише 45 років, про те підступний рашистський ворог забрав життя мужнього Воїна", - йдеться у дописі на сторінці громади.
Про дату та час зустрічі та поховання Героя повідомлять додатково.
Колектив Інформаційног агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
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Війна забрала життя військовослужбовця Василя Солодухи, - йдеться на сторінці громади у фейсбуці
"Під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Мала Вовча, Харківської області, загинув житель с. Смолярі Василь Солодуха.
Загиблому Герою, було лише 45 років, про те підступний рашистський ворог забрав життя мужнього Воїна", - йдеться у дописі на сторінці громади.
Про дату та час зустрічі та поховання Героя повідомлять додатково.
Колектив Інформаційног агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
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