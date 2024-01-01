На Харківщині загинув воїн з Волині Василь Солодуха

Ще одної непоправної втрати у російсько-українській війні зазнала Старовижівська громада та Волинь.Війна забрала життя військовослужбовця, - йдеться на сторінці громади у фейсбуці"Під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Мала Вовча, Харківської області, загинув житель с. Смолярі Василь Солодуха.Загиблому Герою, було лише 45 років, про те підступний рашистський ворог забрав життя мужнього Воїна", - йдеться у дописі на сторінці громади.Про дату та час зустрічі та поховання Героя повідомлять додатково.Колектив Інформаційног агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.