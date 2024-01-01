На Харківщині загинув воїн з Волині Василь Солодуха

На Харківщині загинув воїн з Волині Василь Солодуха
Ще одної непоправної втрати у російсько-українській війні зазнала Старовижівська громада та Волинь.

Війна забрала життя військовослужбовця Василя Солодухи, - йдеться на сторінці громади у фейсбуці

"Під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Мала Вовча, Харківської області, загинув житель с. Смолярі Василь Солодуха.
Загиблому Герою, було лише 45 років, про те підступний рашистський ворог забрав життя мужнього Воїна", - йдеться у дописі на сторінці громади.

Про дату та час зустрічі та поховання Героя повідомлять додатково.

Колектив Інформаційног агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

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Теги: Волинь, Стара Вижівка, загинув, втрата, війна, смерть
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