На війні загинув 31-річний воїн з Волині Дмитро Михальчук





Про це йдеться у дописі на сторінці Камінь-Каширської міської об'єднаної територіальної громади.



"На жаль, з фронту сповістили про загибель ще одного нашого оборонця, мужнього Захисника із села Видерта – Михальчука Дмитра Федоровича, 1993 року народження", - йдеться у дописі.



Життя бійця трагічно обірвалося під час виконання бойового завдання із захисту України 10 грудня 2024 року.



Деталі прибуття скорботного кортежу із полеглим військовослужбовцем повідомлять додатково.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

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