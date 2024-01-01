На війні загинув 31-річний воїн з Волині Дмитро Михальчук

На війні загинув 31-річний воїн з Волині Дмитро Михальчук
Болить нестерпно за кожне втрачене життя наших Героїв. Страшна звістка прийшла у ще одну волинську родину.

Про це йдеться у дописі на сторінці Камінь-Каширської міської об'єднаної територіальної громади.

"На жаль, з фронту сповістили про загибель ще одного нашого оборонця, мужнього Захисника із села Видерта – Михальчука Дмитра Федоровича, 1993 року народження", - йдеться у дописі.

Життя бійця трагічно обірвалося під час виконання бойового завдання із захисту України 10 грудня 2024 року.

Деталі прибуття скорботного кортежу із полеглим військовослужбовцем повідомлять додатково.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

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Теги: війна, загибель, втрата, Дмитро Михальчук, Видерта, Волинь
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