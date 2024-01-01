Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 грудня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 грудня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 12 грудня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 12 грудня

Луцьк

Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий сніг, мокрий сніг, вдень без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура впродовж доби 0-2° морозу.

Область

Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий сніг, мокрий сніг, вдень без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура впродовж доби від 3° морозу до 2° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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