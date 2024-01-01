На Волині відкрили ще один МакДональдз
Сьогодні, 18:30
У середу, 11 грудня, своїх перших відвідувачів у Ковелі приймає ресторан МакДональдз, який розпочав роботу на вулиці Варшавській, 50Б.
Про це повідомили на сторінці Ковельської міської ради.
За традицією компанія напередодні відкриття нового закладу організувала благодійну зустріч для дітей пільгових категорій. Це був неймовірний подарунок для пів сотні хлопчиків і дівчаток. Мережа регулярно проводить подібні соціальні заходи, допомагаючи створювати моменти радості для дітей, які цього особливо потребують.
Привітали колектив із початком роботи міський голова Ігор Чайка та його перший заступник Тарас Яковлев.
"Поява МакДональдз у Ковелі – знакова подія, хороший сигнал для інших компаній. Це – ще одна сучасна локація з гарним благоустроєм. Сьогодні дуже важливо, що це і 70 робочих місць для наших мешканців. Ми завжди вітаємо подібні ініціативи та запрошуємо інвестувати у Ковельську громаду. А ще дякуємо компанії за благодійну ініціативу. Це теж дуже цінно для нас", – наголосив мер.
У просторому закладі площею 469 м² гості можуть розміститися в залі на 128 місць або на терасі на 126 місць. Ресторан працюватиме з 7:00 до 23:00. Тут доступні швидке та безконтактне замовлення на терміналах самообслуговування та замовлення на касі у працівників закладу.
МакДональдз – зручний для жителів міста й автомобілістів, адже знаходиться на міжнародному автошляху М07. З 5:00 до 23:30 відкриті дві лінії МакДрайву, де також облаштовані додаткові паркомісця для зручного очікування замовлень. На території є велопарковка.
Це – 19-й новий заклад мережі, відкритий в країні з початку повномасштабного вторгнення, та 107-й, що працює в Україні (ще 15 ресторанів тимчасово зачинені з вимог безпеки).
Довідково:
МакДональдз в Україні — лідер серед ресторанів швидкого обслуговування. Перший заклад відкрито 24 травня 1997 року в Києві. МакДональдз щорічно входить до переліку найкращих роботодавців та переліку найбільших платників податків в Україні. Зокрема, у 2023 році компанія сплатила 1 млрд 366 млн грн податків до бюджету.
Компанія інвестує в навчання співробітників, пропонує офіційну заробітну плату, а також прозору систему бонусів і медичне страхування. Крім того, МакДональдз продовжує виплачувати зарплатню мобілізованим співробітникам.
Усі без винятку ресторани в Україні працюють за розширеними правилами безпеки. Під час повітряної тривоги вони зачиняються, аби працівники та відвідувачі могли перейти в найближче укриття, і відкриваються протягом години після відбою.
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Про це повідомили на сторінці Ковельської міської ради.
За традицією компанія напередодні відкриття нового закладу організувала благодійну зустріч для дітей пільгових категорій. Це був неймовірний подарунок для пів сотні хлопчиків і дівчаток. Мережа регулярно проводить подібні соціальні заходи, допомагаючи створювати моменти радості для дітей, які цього особливо потребують.
Привітали колектив із початком роботи міський голова Ігор Чайка та його перший заступник Тарас Яковлев.
"Поява МакДональдз у Ковелі – знакова подія, хороший сигнал для інших компаній. Це – ще одна сучасна локація з гарним благоустроєм. Сьогодні дуже важливо, що це і 70 робочих місць для наших мешканців. Ми завжди вітаємо подібні ініціативи та запрошуємо інвестувати у Ковельську громаду. А ще дякуємо компанії за благодійну ініціативу. Це теж дуже цінно для нас", – наголосив мер.
У просторому закладі площею 469 м² гості можуть розміститися в залі на 128 місць або на терасі на 126 місць. Ресторан працюватиме з 7:00 до 23:00. Тут доступні швидке та безконтактне замовлення на терміналах самообслуговування та замовлення на касі у працівників закладу.
МакДональдз – зручний для жителів міста й автомобілістів, адже знаходиться на міжнародному автошляху М07. З 5:00 до 23:30 відкриті дві лінії МакДрайву, де також облаштовані додаткові паркомісця для зручного очікування замовлень. На території є велопарковка.
Це – 19-й новий заклад мережі, відкритий в країні з початку повномасштабного вторгнення, та 107-й, що працює в Україні (ще 15 ресторанів тимчасово зачинені з вимог безпеки).
Довідково:
МакДональдз в Україні — лідер серед ресторанів швидкого обслуговування. Перший заклад відкрито 24 травня 1997 року в Києві. МакДональдз щорічно входить до переліку найкращих роботодавців та переліку найбільших платників податків в Україні. Зокрема, у 2023 році компанія сплатила 1 млрд 366 млн грн податків до бюджету.
Компанія інвестує в навчання співробітників, пропонує офіційну заробітну плату, а також прозору систему бонусів і медичне страхування. Крім того, МакДональдз продовжує виплачувати зарплатню мобілізованим співробітникам.
Усі без винятку ресторани в Україні працюють за розширеними правилами безпеки. Під час повітряної тривоги вони зачиняються, аби працівники та відвідувачі могли перейти в найближче укриття, і відкриваються протягом години після відбою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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