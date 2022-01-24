На Рівненщині підліток застрелив собаку, бо він «заважав»: поліція почала розслідування





Про цей інцидент повідомила організація «Домівка врятованих тварин», пише



Інцидент трапився ще в листопаді в селі Немирівка. Зоозахисники розповіли, що їм повідомили про те, що в собаку стріляли, а також надіслали відео, де було видно, як тварина мучиться.



У поліції заявили, що собака, якого застрелив хлопець, не мав господаря. Після скоєного він залишив тварину на вулиці, але мати підлітка помітила собаку та намагалася самотужки надати допомогу.



Коли ж про випадок повідомили поліції, ті прибули на місце події, але мати запевняла, що собака помер. Утім, правоохоронці з’ясували, що він був іще живий, тому його терміново доправили до ветеринарної клініки, де тварина й померла.



Сам хлопець свій вчинок пояснив тим, що собака йому заважав та постійно заходив на територію його господарства. Нині поліція проводить досудове розслідування за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з твариною.



За це може загрожувати від 1 до 3 років обмеження волі або від 2 до 3 років ув’язнення з конфіскацією тварини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Рівненщині 15-річний підліток застрелив собаку з гвинтівки, бо той нібито заважав йому. За цим фактом поліція почала кримінальне провадження.Про цей інцидент повідомила організація «Домівка врятованих тварин», пише Громадське Інцидент трапився ще в листопаді в селі Немирівка. Зоозахисники розповіли, що їм повідомили про те, що в собаку стріляли, а також надіслали відео, де було видно, як тварина мучиться.У поліції заявили, що собака, якого застрелив хлопець, не мав господаря. Після скоєного він залишив тварину на вулиці, але мати підлітка помітила собаку та намагалася самотужки надати допомогу.Коли ж про випадок повідомили поліції, ті прибули на місце події, але мати запевняла, що собака помер. Утім, правоохоронці з’ясували, що він був іще живий, тому його терміново доправили до ветеринарної клініки, де тварина й померла.Сам хлопець свій вчинок пояснив тим, що собака йому заважав та постійно заходив на територію його господарства. Нині поліція проводить досудове розслідування за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з твариною.За це може загрожувати від 1 до 3 років обмеження волі або від 2 до 3 років ув’язнення з конфіскацією тварини.

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