На війні помер Герой з Волині Павло Акентьєв
Сьогодні, 16:46
На війні помер Герой з Волині Павло Акентьєв.
Про це повідомили у Городищенській громаді.
"Стрілець АКЕНТЬЄВ Павло Андрійович, житель с.Мартинівка, 19 липня 1993 року народження, помер 8 грудня 2024 року в зоні проведення бойових дій поблизу н.п. Преображенка Пологівського району Запорізької області", - йдеться в повідомленні.
Оголошено 3-х денну жалобу на території громади з 12 грудня 2024 року.
Зазначається, що про час поховання буде повідомлено додатково.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Городищенській громаді.
"Стрілець АКЕНТЬЄВ Павло Андрійович, житель с.Мартинівка, 19 липня 1993 року народження, помер 8 грудня 2024 року в зоні проведення бойових дій поблизу н.п. Преображенка Пологівського району Запорізької області", - йдеться в повідомленні.
Оголошено 3-х денну жалобу на території громади з 12 грудня 2024 року.
Зазначається, що про час поховання буде повідомлено додатково.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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