На війні помер Герой з Волині Павло Акентьєв

Павло Акентьєв.



Про це



"Стрілець АКЕНТЬЄВ Павло Андрійович, житель с.Мартинівка, 19 липня 1993 року народження, помер 8 грудня 2024 року в зоні проведення бойових дій поблизу н.п. Преображенка Пологівського району Запорізької області", - йдеться в повідомленні.



Оголошено 3-х денну жалобу на території громади з 12 грудня 2024 року.



Зазначається, що про час поховання буде повідомлено додатково.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні помер Герой з ВолиніПро це повідомили у Городищенській громаді."Стрілець АКЕНТЬЄВ Павло Андрійович, житель с.Мартинівка, 19 липня 1993 року народження, помер 8 грудня 2024 року в зоні проведення бойових дій поблизу н.п. Преображенка Пологівського району Запорізької області", - йдеться в повідомленні.Оголошено 3-х денну жалобу на території громади з 12 грудня 2024 року.Зазначається, що про час поховання буде повідомлено додатково.

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