На війні помер Герой з Волині Павло Акентьєв

На війні помер Герой з Волині Павло Акентьєв
На війні помер Герой з Волині Павло Акентьєв.

Про це повідомили у Городищенській громаді.

"Стрілець АКЕНТЬЄВ Павло Андрійович, житель с.Мартинівка, 19 липня 1993 року народження, помер 8 грудня 2024 року в зоні проведення бойових дій поблизу н.п. Преображенка Пологівського району Запорізької області", - йдеться в повідомленні.

Оголошено 3-х денну жалобу на території громади з 12 грудня 2024 року.

Зазначається, що про час поховання буде повідомлено додатково.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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