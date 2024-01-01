Українцям на картки почала надходити «тисяча Зеленського»

Українцям на картки почала надходити «тисяча Зеленського»
10 грудня українці почали отримувати 1 000 на картку Національного кешбеку за програмою "Зимової єПідтримки".

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише Економічна правда.

За його даними, станом на зараз кошти надійшли вже 1,8 млн дорослих та 520 тис. дітей.

"Щодо Зимової єПідтримки. Якщо ви ще не побачили виплати, не хвилюйтеся, банку потрібен час на опрацювання заяв, вашу також обов’язково опрацюють", - запевнив Федоров.

"Через програму "Зимова єПідтримка" уряд надає допомогу громадянам у складні часи. Багатьом ці кошти допоможуть легше пережити зимовий період - сплатити комунальні, придбати ліки чи покрити інші поточні витрати. Ті, хто не потребує допомоги від держави, можуть не оформлювати заявки або спрямувати кошти на ЗСУ», — зазначила перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що влада пізніше проведе аудит наданої допомоги в рамках зимової "єПідтримки", і ті, хто оформив її за кордоном, повертатимуть її.

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Теги: тисяча, допомога
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