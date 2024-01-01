Орбан зідзвонився з путіним, щоб обговорити війну в Україні

Орбан зідзвонився з путіним, щоб обговорити війну в Україні
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провів телефонну розмову з главою рф володимиром путіним та обговорив з ним про російсько-українську війну.

Про це Орбан написав на своїй сторінці в Х, повідомляє Громадське.

Він розповів, що розмова тривала понад годину.

«Це найнебезпечніші тижні російсько-української війни. Ми робимо всі можливі дипломатичні кроки, щоб аргументувати припинення вогню та переговори», — написав Орбан.

Нагадаємо, раніше Орбан зустрівся з обраним президентом США Дональдом Трампом у його резиденції Мар-а-Лаго.

Перед цим джерела угорської служби «Радіо Свобода» повідомили, що Трамп уже після виборів кілька разів телефонував угорському прем’єр-міністру, щоб спитати його думку про війну в Україні.

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Теги: Росія, Україна, війна
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