Орбан зідзвонився з путіним, щоб обговорити війну в Україні

Віктор Орбан провів телефонну розмову з главою рф володимиром путіним та обговорив з ним про російсько-українську війну.



Про це Орбан написав на своїй сторінці в Х, повідомляє



Він розповів, що розмова тривала понад годину.



«Це найнебезпечніші тижні російсько-української війни. Ми робимо всі можливі дипломатичні кроки, щоб аргументувати припинення вогню та переговори», — написав Орбан.



Нагадаємо, раніше Орбан зустрівся з обраним президентом США Дональдом Трампом у його резиденції Мар-а-Лаго.



Перед цим джерела угорської служби «Радіо Свобода» повідомили, що Трамп уже після виборів кілька разів телефонував угорському прем’єр-міністру, щоб спитати його думку про війну в Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прем’єр-міністр Угорщинипровів телефонну розмову з главою рфта обговорив з ним про російсько-українську війну.Про це Орбан написав на своїй сторінці в Х, повідомляє Громадське Він розповів, що розмова тривала понад годину.«Це найнебезпечніші тижні російсько-української війни. Ми робимо всі можливі дипломатичні кроки, щоб аргументувати припинення вогню та переговори», — написав Орбан.Нагадаємо, раніше Орбан зустрівся з обраним президентом СШАу його резиденції Мар-а-Лаго.Перед цим джерела угорської служби «Радіо Свобода» повідомили, що Трамп уже після виборів кілька разів телефонував угорському прем’єр-міністру, щоб спитати його думку про війну в Україні.

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