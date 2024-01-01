Орбан зідзвонився з путіним, щоб обговорити війну в Україні
Сьогодні, 15:13
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провів телефонну розмову з главою рф володимиром путіним та обговорив з ним про російсько-українську війну.
Про це Орбан написав на своїй сторінці в Х, повідомляє Громадське.
Він розповів, що розмова тривала понад годину.
«Це найнебезпечніші тижні російсько-української війни. Ми робимо всі можливі дипломатичні кроки, щоб аргументувати припинення вогню та переговори», — написав Орбан.
Нагадаємо, раніше Орбан зустрівся з обраним президентом США Дональдом Трампом у його резиденції Мар-а-Лаго.
Перед цим джерела угорської служби «Радіо Свобода» повідомили, що Трамп уже після виборів кілька разів телефонував угорському прем’єр-міністру, щоб спитати його думку про війну в Україні.
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Про це Орбан написав на своїй сторінці в Х, повідомляє Громадське.
Він розповів, що розмова тривала понад годину.
«Це найнебезпечніші тижні російсько-української війни. Ми робимо всі можливі дипломатичні кроки, щоб аргументувати припинення вогню та переговори», — написав Орбан.
Нагадаємо, раніше Орбан зустрівся з обраним президентом США Дональдом Трампом у його резиденції Мар-а-Лаго.
Перед цим джерела угорської служби «Радіо Свобода» повідомили, що Трамп уже після виборів кілька разів телефонував угорському прем’єр-міністру, щоб спитати його думку про війну в Україні.
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