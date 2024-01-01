Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих





Згідно з новим календарем, ми вже відбули День Святого Миколая, а згодом відзначатимемо Святвечір – 24 грудня, Різдво – 25 грудня, Щедрий вечір та Новий рік – 31 грудня, Василія – 1 січня та Водохреща – 6 січня.



В обласному центрі Волині, попри виклики сьогодення, готуються до цього періоду, аби кожен лучанин та гість міста зміг відчути святковий настрій навіть у непростий час війни.



Вистави, ярмарки, концерти – журналісти ВолиньPost зібрали детальну інформацію та з’ясували, де цікаво провести час дітям та дорослим у Луцьку на різдвяно-новорічні свята.



Творчі майстер-класи

Різдвяна майстерня



З 19 по 24 грудня у Палаці культури міста Луцька діятиме творчий проєкт «Різдвяна майстерня». Усі охочі зможуть взяти участь у майстер-класах, які проведуть відомі майстри народної творчості.



Це чудова можливість навчитися створювати власноруч святкові сувеніри, прикраси та декор у традиційному стилі.



Майстерня з виготовлення новорічної прикраси



У Центрі туристичної інформації, 27 грудня о 14:00, відбудеться майстер-клас, присвячений створенню унікальних новорічних прикрас.



Учасники зможуть випробувати свої творчі здібності, використовуючи різноманітні матеріали, та забрати із собою неповторну прикрасу, яка стане частиною їхнього святкового настрою.



(фото: Волинські новини)

Вистави для дітей

«Лускунчик»



Ця чарівна вистава за мотивами твору Ернста Теодора Амадея Гофмана відбудеться 21 та 22 грудня у Волинському театрі ляльок. Початок о 12:00.



Напередодні Різдва серце юної Марі чекає на диво, а добрий чарівник дядечко Дросельмеєр розповідає їй історію про принца Лускунчика, прокляття мишачої королеви та справжню силу внутрішньої краси. Ця вистава зачаровує щирістю та вчить самопожертви заради інших.



«Велика мрія маленької ялинки»



Дивовижна казка за мотивами твору Ганса Крістіана Андерсена розповідає про Маленьку ялинку, яка прагнула дорослішати та потрапити на новорічне свято.



Вистава відкриє глядачам історії про життя в лісі, пригоди Лісорубів, турботи Зайця та мрії ялинки, що допомагають зрозуміти важливість кожної миті життя. Відбудеться 28 грудня у Волинському театрі ляльок. Початок о 12:00.



(фото: Ляльковий театр)

«Загублене свято»



Що робити, коли зимові свята втрачають звичні атрибути – сніг, ялинку чи прикраси? Маленьке лисеня Рудик разом із друзями шукає відповідь, аби зрозуміти, у чому справжня магія Різдва.



Казкова, зворушлива історія від Волинського театру ляльок перенесе вас у чарівний світ родини Лисів. Дата проведення – 29 грудня, початок – о 12:00.



«Закоханий друг Святого Миколая і Санти»



Зимова казка для дітей і дорослих про хлопця Миколу, який жив у світі, де спілкувався з оленями, Ельфом-роботом, Святим Миколаєм та Сантою. Одного разу він закохується в дівчину Ганну, і ця зустріч стає початком неймовірної історії.



Легка, тепла казка нагадує, що іноді вигадки можуть бути ближчими до реальності, ніж здається. Відбудеться 29 грудня о 12:00 у Волинському академічному музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка.



(фото: Волинський академічний облмуздрамтеатр ім. Тараса Шевченка)

Проєкт «Доставка казки до вашого міста»

Це різдвяний проєкт від «Нової пошти», що подарує незабутні враження дітям та їхнім батькам. Упродовж новорічно-рідзвяного періоду два святкові автопоїзди подорожуватимуть 19 містами України. У Луцьку їх можна буде побачити 17, 18 та 19 січня з 10:00 до 20:00.



На відвідувачів чекають інтерактивні шоу, святкові ярмарки, розіграші подарунків та майстер-класи. Атмосферу створять дивовижні декорації святкового відділення, а чарівні герої розважатимуть малечу та допоможуть їм зануритися у процес пакування подарунків.



Відвідування безкоштовне, але необхідна попередня реєстрація, яка відкриється за три дні до початку події – для Луцька це 13 січня.



Деталі можна дізнатися тут





Луцький зоопарк

Під час новорічно-різдвяних свят Луцький зоопарк працюватиме щодня. Каси відчинені до 16:00, а перебувати на території зоопарку можна до 17:00. Це чудове місце для сімейного відпочинку та прогулянок серед звірів.



Особливу святкову атмосферу створять тематичні фотозони, біля яких можна зробити яскраві пам’ятні світлини. У відвідувачів також буде можливість зігрітися гарячими напоями – чаєм або кавою, а також поласувати солодощами, які можна придбати на місці.



Вартість квитків:

- 140 грн – дорослий;

- 60 грн – дитячий;

- 100 грн – пільговий (пенсіонери за віком і студенти за наявності посвідчення);

- 350 грн – сімейний квиток (2 дорослих і 2 дітей).



Безкоштовний вхід надається військовим, пенсіонерам віком 70+, людям з інвалідністю I групи та їх супроводжуючим, дітям з інвалідністю до 18 років із супроводжуючим, а також людям з порушенням зору та їх супроводжуючим.



На території також можна буде придбати унікальні сувеніри – магніти та календарі зі світлинами тварин.



Про новинки та зміни в розкладі звіринця можна дізнаватися тут









Святковий ярмарок у центрі Луцька

У самому серці Луцька, біля фонтанів напроти головного корпусу ВНУ імені Лесі Українки, вже діє святковий ярмарок, який запрошує всіх зануритися в атмосферу різдвяно-новорічних свят.



На ярмарку можна поласувати різноманітними смаколиками та насолодитися гарячими напоями. У меню – ароматний борщ із канапками, страви з гриля, такі як соковите м’ясо та риба. Серед напоїв – класичний глінтвейн, наливки, чай і кава, які допоможуть зігрітися.



Біля ярмаркових локацій розміщені зручні столики та стильні бочки, за якими можна комфортно поїсти придбані ласощі. Атмосферу доповнюватимуть виступи творчих колективів на спеціально облаштованій сцені – заходи відбуватимуться періодично протягом роботи ярмарку. Ярмарок працює щодня, до 6 січня включно, з 16:00 до 22:00.



Слідкуйте за всіма новинами та розкладом заходів тут







Концерти та фестивалі

Фестиваль вертепів «З Різдвом Христовим»



Цей традиційний конкурсний фестиваль відбудеться у Палаці культури міста Луцька 28 грудня. Початок о 12:00. До участі запрошуються творчі колективи закладів культури, навчальних закладів, громадських організацій, підприємств, а також родинні гурти Луцької громади.



Мета фестивалю – збереження та популяризація народної культури, розвиток вертепних традицій та пошук нових креативних постановок з волинським колоритом.



Деталі щодо участі тут



Концерт «Теплий вертеп. Пісні зими»



Волинський академічний облмуздрамтеатр імені Тараса Шевченка запрошує на нього 29 грудня о 17:00. У першій частині заходу відтворять традиційний український вертеп із колядками, щедрівками та театральними сценками.



Друга частина стане музичною прогулянкою зимовими вулицями з улюбленими українськими хітами. Концерт обіцяє подарувати тепло, усмішки та відчуття справжнього різдвяного дива.



(фото: Волинський академічний облмуздрамтеатр ім. Тараса Шевченка)

Різдвяний концерт камерного оркестру «Con Moto»



Камерний оркестр «Con Moto» виступить 27 грудня, о 18:00, в Палаці культури міста Луцька. У програмі концерту звучатимуть твори композиторів ХІХ–ХХ століть та унікальні обробки відомих колядок.

Колектив, до складу якого входять професійні музиканти та обдарована молодь, відзначається широким стильовим репертуаром – від класики до сучасних українських творів.



Фестиваль «Різдвяні піснеспіви»



28 грудня, об 11:00, у Палаці культури міста Луцька розпочнеться цей фестиваль, що збере хорові колективи релігійних конфесій, установ культури, громадських організацій і навчальних закладів.



Програма включає колядки, щедрівки, різдвяні дійства, а також хорову музику композиторів-класиків та авторські твори різдвяної тематики.



Деталі щодо участі шукайте тут



(фото: Волинські новини)



Вистави для дорослих



«Різдвяна ніч»



Це атмосферна вистава з піснями та танцями про містичне українське Різдво. У Волинському академічному облмуздрамтеатрі імені Тараса Шевченка, де відбудеться постановка обіцяють: буде цікаво і захоплююче. А ще – по-українськи світло та по-святковому затишно.



Відчуття дива, урочисте чекання магічної ночі і разом з тим, народні звичаї, вир людських пристрастей і слабкостей, і ще чимало всього чекає на глядача. Вистава розважить піснями, танцями та відомою з юності історією про коваля Вакулу та його кохану Оксану, про чорта, відьму Солоху, дяка і всіх інших.



Дата – 28 грудня, початок – о 17:00.



(фото: Волинський академічний облмуздрамтеатр ім. Тараса Шевченка)



А більш детально про всі святкові заходи, що відбуватимуться у місті, можна дізнатися з афіші від Луцької міської ради за посиланням:

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Різдвяно-новорічні свята – на порозі.Згідно з новим календарем, ми вже відбули День Святого Миколая, а згодом відзначатимемо Святвечір – 24 грудня, Різдво – 25 грудня, Щедрий вечір та Новий рік – 31 грудня, Василія – 1 січня та Водохреща – 6 січня.В обласному центрі Волині, попри виклики сьогодення, готуються до цього періоду, аби кожен лучанин та гість міста зміг відчути святковий настрій навіть у непростий час війни.Вистави, ярмарки, концерти – журналісти ВолиньPost зібрали детальну інформацію та з’ясували, де цікаво провести час дітям та дорослим у Луцьку на різдвяно-новорічні свята.З 19 по 24 грудня у Палаці культури міста Луцька діятиме творчий проєкт «Різдвяна майстерня». Усі охочі зможуть взяти участь у майстер-класах, які проведуть відомі майстри народної творчості.Це чудова можливість навчитися створювати власноруч святкові сувеніри, прикраси та декор у традиційному стилі.У Центрі туристичної інформації, 27 грудня о 14:00, відбудеться майстер-клас, присвячений створенню унікальних новорічних прикрас.Учасники зможуть випробувати свої творчі здібності, використовуючи різноманітні матеріали, та забрати із собою неповторну прикрасу, яка стане частиною їхнього святкового настрою.Ця чарівна вистава за мотивами твору Ернста Теодора Амадея Гофмана відбудеться 21 та 22 грудня у Волинському театрі ляльок. Початок о 12:00.Напередодні Різдва серце юної Марі чекає на диво, а добрий чарівник дядечко Дросельмеєр розповідає їй історію про принца Лускунчика, прокляття мишачої королеви та справжню силу внутрішньої краси. Ця вистава зачаровує щирістю та вчить самопожертви заради інших.Дивовижна казка за мотивами твору Ганса Крістіана Андерсена розповідає про Маленьку ялинку, яка прагнула дорослішати та потрапити на новорічне свято.Вистава відкриє глядачам історії про життя в лісі, пригоди Лісорубів, турботи Зайця та мрії ялинки, що допомагають зрозуміти важливість кожної миті життя. Відбудеться 28 грудня у Волинському театрі ляльок. Початок о 12:00.Що робити, коли зимові свята втрачають звичні атрибути – сніг, ялинку чи прикраси? Маленьке лисеня Рудик разом із друзями шукає відповідь, аби зрозуміти, у чому справжня магія Різдва.Казкова, зворушлива історія від Волинського театру ляльок перенесе вас у чарівний світ родини Лисів. Дата проведення – 29 грудня, початок – о 12:00.Зимова казка для дітей і дорослих про хлопця Миколу, який жив у світі, де спілкувався з оленями, Ельфом-роботом, Святим Миколаєм та Сантою. Одного разу він закохується в дівчину Ганну, і ця зустріч стає початком неймовірної історії.Легка, тепла казка нагадує, що іноді вигадки можуть бути ближчими до реальності, ніж здається. Відбудеться 29 грудня о 12:00 у Волинському академічному музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка.Це різдвяний проєкт від «Нової пошти», що подарує незабутні враження дітям та їхнім батькам. Упродовж новорічно-рідзвяного періоду два святкові автопоїзди подорожуватимуть 19 містами України. У Луцьку їх можна буде побачити 17, 18 та 19 січня з 10:00 до 20:00.На відвідувачів чекають інтерактивні шоу, святкові ярмарки, розіграші подарунків та майстер-класи. Атмосферу створять дивовижні декорації святкового відділення, а чарівні герої розважатимуть малечу та допоможуть їм зануритися у процес пакування подарунків.Відвідування безкоштовне, але необхідна попередня реєстрація, яка відкриється за три дні до початку події – для Луцька це 13 січня.Під час новорічно-різдвяних свят Луцький зоопарк працюватиме щодня. Каси відчинені до 16:00, а перебувати на території зоопарку можна до 17:00. Це чудове місце для сімейного відпочинку та прогулянок серед звірів.Особливу святкову атмосферу створять тематичні фотозони, біля яких можна зробити яскраві пам’ятні світлини. У відвідувачів також буде можливість зігрітися гарячими напоями – чаєм або кавою, а також поласувати солодощами, які можна придбати на місці.Вартість квитків:- 140 грн – дорослий;- 60 грн – дитячий;- 100 грн – пільговий (пенсіонери за віком і студенти за наявності посвідчення);- 350 грн – сімейний квиток (2 дорослих і 2 дітей).Безкоштовний вхід надається військовим, пенсіонерам віком 70+, людям з інвалідністю I групи та їх супроводжуючим, дітям з інвалідністю до 18 років із супроводжуючим, а також людям з порушенням зору та їх супроводжуючим.На території також можна буде придбати унікальні сувеніри – магніти та календарі зі світлинами тварин.У самому серці Луцька, біля фонтанів напроти головного корпусу ВНУ імені Лесі Українки, вже діє святковий ярмарок, який запрошує всіх зануритися в атмосферу різдвяно-новорічних свят.На ярмарку можна поласувати різноманітними смаколиками та насолодитися гарячими напоями. У меню – ароматний борщ із канапками, страви з гриля, такі як соковите м’ясо та риба. Серед напоїв – класичний глінтвейн, наливки, чай і кава, які допоможуть зігрітися.Біля ярмаркових локацій розміщені зручні столики та стильні бочки, за якими можна комфортно поїсти придбані ласощі. Атмосферу доповнюватимуть виступи творчих колективів на спеціально облаштованій сцені – заходи відбуватимуться періодично протягом роботи ярмарку. Ярмарок працює щодня, до 6 січня включно, з 16:00 до 22:00.Цей традиційний конкурсний фестиваль відбудеться у Палаці культури міста Луцька 28 грудня. Початок о 12:00. До участі запрошуються творчі колективи закладів культури, навчальних закладів, громадських організацій, підприємств, а також родинні гурти Луцької громади.Мета фестивалю – збереження та популяризація народної культури, розвиток вертепних традицій та пошук нових креативних постановок з волинським колоритом.Волинський академічний облмуздрамтеатр імені Тараса Шевченка запрошує на нього 29 грудня о 17:00. У першій частині заходу відтворять традиційний український вертеп із колядками, щедрівками та театральними сценками.Друга частина стане музичною прогулянкою зимовими вулицями з улюбленими українськими хітами. Концерт обіцяє подарувати тепло, усмішки та відчуття справжнього різдвяного дива.Камерний оркестр «Con Moto» виступить 27 грудня, о 18:00, в Палаці культури міста Луцька. У програмі концерту звучатимуть твори композиторів ХІХ–ХХ століть та унікальні обробки відомих колядок.Колектив, до складу якого входять професійні музиканти та обдарована молодь, відзначається широким стильовим репертуаром – від класики до сучасних українських творів.28 грудня, об 11:00, у Палаці культури міста Луцька розпочнеться цей фестиваль, що збере хорові колективи релігійних конфесій, установ культури, громадських організацій і навчальних закладів.Програма включає колядки, щедрівки, різдвяні дійства, а також хорову музику композиторів-класиків та авторські твори різдвяної тематики.Це атмосферна вистава з піснями та танцями про містичне українське Різдво. У Волинському академічному облмуздрамтеатрі імені Тараса Шевченка, де відбудеться постановка обіцяють: буде цікаво і захоплююче. А ще – по-українськи світло та по-святковому затишно.Відчуття дива, урочисте чекання магічної ночі і разом з тим, народні звичаї, вир людських пристрастей і слабкостей, і ще чимало всього чекає на глядача. Вистава розважить піснями, танцями та відомою з юності історією про коваля Вакулу та його кохану Оксану, про чорта, відьму Солоху, дяка і всіх інших.Дата – 28 грудня, початок – о 17:00.А більш детально про всі святкові заходи, що відбуватимуться у місті, можна дізнатися з афіші від Луцької міської ради за посиланням: https://www.lutskrada.gov.ua/publications/afisha-rizdviano-novorichnykh-zakhodiv-u-lutskii-miskii-terytorialnii-hromadi



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