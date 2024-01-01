План Макрона передбачає відправлення в Україну 40 тисяч миротворців із Європи, — ЗМІ

Емманюель Макрон під час свого візиту до Польщі 12 грудня може обговорити з польськими політиками створення миротворчої місії європейських країн, яку відправлять до України. До неї можуть увійти 40 тисяч військових.



Про це пише Rzeczpospolita з посиланням на помічника генсека НАТО до 2022 року Каміля Гранда, повідомляє



Той стверджує, що Польща з її військовим потенціалом, який швидко зростає, та географічним розташуванням стає важливою частиною плану відправлення миротворців до України. І саме для цього, мовляв, Макрон і їде до Варшави.



Крім того, польське видання покликається на експерта Французького інституту міжнародних відносин Елі Тененбаума, який працює над розробкою проєкту миротворчої місії.



Він стверджує, що миротворчі сили можуть складатися з п'яти бригад, тобто загалом близько 40 тисяч військовослужбовців. Командувати однією з таких бригад могла б Польща.



Раніше польські видання писали, що президент Франції приїде до Польщі, щоб розповісти про результати переговорів з українським колегою Володимиром Зеленським та новим очільником Білого дому Дональдом Трампом у Парижі.



Нагадаємо, Макрон у лютому на зібраній ним зустрічі країн-партнерів Києва в Парижі обговорював відправлення своїх військ до України. А втім, тоді він зазначив, що наразі держави не досягли консенсусу щодо цього питання.



Нещодавно французьке видання Le Monde написало, що окремі європейські лідери знову повернулися до дискусії про можливе відправлення західних військ до України через потенційну відмову Дональда Трампа надавати допомогу Києву.



Тим часом американські ЗМІ поширювали план врегулювання війни в Україні, який нібито запропонували радники новообраного президента США.



Він, зокрема, передбачає створення демілітаризованої зони на замороженій лінії фронту між росією та Україною, а безпеку там гарантуватимуть війська європейських країн.

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