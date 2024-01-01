У Луцькому районі водій автівки збив 17-річного хлопця
Сьогодні, 12:08
Поліція з’ясовує обставини двох ДТП з травмованими, що трапилися на Волині минулої доби.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Аварії сталися у селі Боратин Луцького району та у селі Городнє Ковельського району.
Так, у Боратині 63-річний лучанин допустив наїзд на 17-річного місцевого мешканця, який перетинав проїзну частину дороги на нерегульованому пішохідному переході. Трапилося це близько 21 години на вулиці Центральній. Хлопець отримав тілесні ушкодження, його доставили у лікарню для обстеження.
Водій за кермом був тверезий. Наразі вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР.
У селі Городнє, близько 13 години, 18-річний хлопець не впорався з керуванням мотоциклом та впав на дорожнє покриття. Його госпіталізували до лікарні. За цим фактом розпочато кримінальне за ст. 286 Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування слідчі зʼясують обставини ДТП.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Аварії сталися у селі Боратин Луцького району та у селі Городнє Ковельського району.
Так, у Боратині 63-річний лучанин допустив наїзд на 17-річного місцевого мешканця, який перетинав проїзну частину дороги на нерегульованому пішохідному переході. Трапилося це близько 21 години на вулиці Центральній. Хлопець отримав тілесні ушкодження, його доставили у лікарню для обстеження.
Водій за кермом був тверезий. Наразі вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР.
У селі Городнє, близько 13 години, 18-річний хлопець не впорався з керуванням мотоциклом та впав на дорожнє покриття. Його госпіталізували до лікарні. За цим фактом розпочато кримінальне за ст. 286 Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування слідчі зʼясують обставини ДТП.
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