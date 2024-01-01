Україна зможе воювати без допомоги США принаймні до середини 2025 року





Про це Сергій Марченко сказав в інтерв’ю іспанському виданню El Pais, пише



За його словами, зараз Україна отримує потрібну зброю зі США, а у 2025 році виділить із бюджету достатньо коштів на закупівлю боєприпасів і необхідної військової техніки.



«Це означає, що принаймні на перше півріччя і далі ми будемо добре озброєні, щоб протистояти цій агресії», — каже міністр.



Водночас він визнав, що зміна президентської адміністрації у США може бути «проблемою» і «викликом» для України. Її пріоритетною стратегією, на думку Марченка, має бути «побудова довіри для співпраці» з командою новообраного президента США Дональда Трампа.



Тож, щоб впоратися з невизначеністю щодо продовження допомоги, Україна повинна «дуже мудро» використати час і бути здатною вести переговори з новою адміністрацією.



Нагадаємо, команда чинного президента США Джо Байдена запевняла, що прагне зробити все необхідне, щоб Україна мала змогу боротися наступного року, коли до Білого дому прийде Дональд Трамп.



Зокрема, медіа повідомляли, що Байден звернувся до Конгресу із запитом надати Україні додаткову військову та фінансову допомогу сумою 24 млрд доларів.



Однак спікер Палати представників Конгресу США, республіканець Майк Джонсон, заявив, що не буде виносити на голосування цю допомогу.



Тим часом Трамп іще під час передвиборчих перегонів казав, що зупинить фінансову допомогу Україні, назвавши українського президента Володимира Зеленського «найкращим продавцем серед усіх політиків, що колись жили».



А нещодавно він знову припустив, що, коли він вступить на посаду, Україна, ймовірно, не отримуватиме такої самої кількості допомоги, як від попередньої адміністрації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна має достатньо коштів і зброї, щоб воювати проти росії ще принаймні протягом першої половини 2025 року.Про цесказав в інтерв’ю іспанському виданню El Pais, пише Громадське За його словами, зараз Україна отримує потрібну зброю зі США, а у 2025 році виділить із бюджету достатньо коштів на закупівлю боєприпасів і необхідної військової техніки.«Це означає, що принаймні на перше півріччя і далі ми будемо добре озброєні, щоб протистояти цій агресії», — каже міністр.Водночас він визнав, що зміна президентської адміністрації у США може бути «проблемою» і «викликом» для України. Її пріоритетною стратегією, на думку Марченка, має бути «побудова довіри для співпраці» з командою новообраного президента США Дональда Трампа.Тож, щоб впоратися з невизначеністю щодо продовження допомоги, Україна повинна «дуже мудро» використати час і бути здатною вести переговори з новою адміністрацією.Нагадаємо, команда чинного президента СШАзапевняла, що прагне зробити все необхідне, щоб Україна мала змогу боротися наступного року, коли до Білого дому прийде Дональд Трамп.Зокрема, медіа повідомляли, що Байден звернувся до Конгресу із запитом надати Україні додаткову військову та фінансову допомогу сумою 24 млрд доларів.Однак спікер Палати представників Конгресу США, республіканець Майк Джонсон, заявив, що не буде виносити на голосування цю допомогу.Тим часоміще під час передвиборчих перегонів казав, що зупинить фінансову допомогу Україні, назвавши українського президента Володимира Зеленського «найкращим продавцем серед усіх політиків, що колись жили».А нещодавно він знову припустив, що, коли він вступить на посаду, Україна, ймовірно, не отримуватиме такої самої кількості допомоги, як від попередньої адміністрації.

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