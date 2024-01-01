Вночі дороги Волині від снігу розчищали 30 машин спецтехніки

Вночі дороги Волині від снігу розчищали 30 машин спецтехніки
Звечора 10 грудня на Волині засніжило. На дорогах області працювали 30 машин техніки дорожніх підприємств.

Про це зранку 11 грудня повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури Волинської області, пише Суспільне.

Зі слів дорожників, на автошляхах забезпечений безпечний та сталий проїзд. На окремих ділянках доріг спецтехніка продовжує обробку дорожнього покриття протиожеледними матеріалами.

Опади у вигляді мокрого снігу та дощу, добові коливання температури з переходом через 0°С, слабку ожеледь, місцями налипання мокрого снігу та ожеледицю на дорогах синоптики прогнозують на сьогодні, 11 грудня, та найближчі кілька днів.

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Теги: Волинь, дороги
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