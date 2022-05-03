Поліція обшукує поїзди через створення штучного дефіциту квитків





У зв'язку з цим поліція із залученням співробітників Департаменту корпоративної безпеки УЗ сьогодні проводять обшуки, і обшукувати будуть також поїзди. За даними слідства, дії фігурантів призвели до значних збитків та створення штучного дефіциту квитків на найпопулярніші маршрути у вільному продажі, пише



У повідомленні Національної поліції зазначили, що слідчі дії проходитимуть у потягах міжнародного сполучення під час їх відправлення та прибуття. Чи в усіх поїздах – не уточнили.



"Просимо пасажирів із розумінням поставитися до ситуації та сприяти правоохоронцям у виконанні ними службових обов’язків", – йдеться у повідомленні.



В Укрзалізниці уточнили, що йдеться про махінації групи посадових осіб підрозділу Укрзалізниці під час обслуговування та здійснення перевезень пасажирів потягами міжнародного сполучення.



"За узгодженим Укрзалізницею та Національною поліцією планом у м. Києві та Київській області тривають процесуальні дії. Їхня мета – зупинити діяльність організованої злочинної групи, яка «паразитувала» на рядових залізничниках. Проводяться обшуки та вилучення речових доказів, опитування та затримання", – йдеться у повідомленні АТ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Групу посадових осіб Укрзалізниці вважають причетними до зловживань із міжнародними перевезеннями пасажирів.У зв'язку з цим поліція із залученням співробітників Департаменту корпоративної безпеки УЗ сьогодні проводять обшуки, і обшукувати будуть також поїзди. За даними слідства, дії фігурантів призвели до значних збитків та створення штучного дефіциту квитків на найпопулярніші маршрути у вільному продажі, пише LB.ua У повідомленні Національної поліції зазначили, що слідчі дії проходитимуть у потягах міжнародного сполучення під час їх відправлення та прибуття. Чи в усіх поїздах – не уточнили."Просимо пасажирів із розумінням поставитися до ситуації та сприяти правоохоронцям у виконанні ними службових обов’язків", – йдеться у повідомленні.В Укрзалізниці уточнили, що йдеться про махінації групи посадових осіб підрозділу Укрзалізниці під час обслуговування та здійснення перевезень пасажирів потягами міжнародного сполучення."За узгодженим Укрзалізницею та Національною поліцією планом у м. Києві та Київській області тривають процесуальні дії. Їхня мета – зупинити діяльність організованої злочинної групи, яка «паразитувала» на рядових залізничниках. Проводяться обшуки та вилучення речових доказів, опитування та затримання", – йдеться у повідомленні АТ.

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