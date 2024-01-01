Завтра у Луцьку відбудеться прощання з двома Героями
Сьогодні, 13:43
12 грудня у Луцьку відбудеться прощання з двома Героями.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
У четвер, 12 грудня, об 11 годині у у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовців Вадима Радюка та Романа Сокольського.
Радюк Вадим Сергійович (05.04.2001 року народження) загинув 4 грудня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новоандріївка Запорізької області.
Сокольський Роман Юрійович (07.08.1978 року народження) загинув 6 грудня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Часів Яр Донецької області.
Поховають Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
У четвер, 12 грудня, об 11 годині у у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовців Вадима Радюка та Романа Сокольського.
Радюк Вадим Сергійович (05.04.2001 року народження) загинув 4 грудня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новоандріївка Запорізької області.
Сокольський Роман Юрійович (07.08.1978 року народження) загинув 6 грудня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Часів Яр Донецької області.
Поховають Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Завтра у Луцьку відбудеться прощання з двома Героями
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