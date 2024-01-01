Завтра у Луцьку відбудеться прощання з двома Героями

12 грудня у Луцьку відбудеться прощання з двома Героями.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.У четвер, 12 грудня, об 11 годині у у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовцівтао.Радюк Вадим Сергійович (05.04.2001 року народження) загинув 4 грудня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новоандріївка Запорізької області.Сокольський Роман Юрійович (07.08.1978 року народження) загинув 6 грудня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Часів Яр Донецької області.Поховають Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.