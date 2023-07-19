У Луцьку ліквідують 48 зупинок. ПЕРЕЛІК





Відповідне рішення підтримали на засіданні виконавчого комітету у середу, 11 грудня.



Де зупинок не буде



Ліквідують зупинки на вулицях, де не курсують автобуси і тролейбуси, розповів у коментарі Віктор Главічка.



«На сьогодні вже років п’ять громадський транспорт, умовно, в районі Балки там чи на інших перелічених вулицях не використовується взагалі, то для організації дорожнього руху ми їх ліквідовуємо з мережі», — зазначив він.



За словами Віктора Главічки, на цих зупинках практично нема павільйонів, але ті, які придатні до використання, можуть встановити на інших локаціях.



Де ліквідують зупинки:



- вул. Ветеранів: «Дитячий садок № 33» (вул. Ветеранів, 1; 2);



- «Ліцей № 10» (вул. Ветеранів, біля будинку на просп. Соборності, 13-Б);



- «Дитячий садок № 32» (вул. Ветеранів, непарна сторона, біля будівлі на просп. Соборності, 21-А);



- «Гімназія № 19» (вул. Ветеранів, 17; біля будинку на просп. Соборності, 25-Б);



- «Державний архів Волинської області» (вул. Ветеранів, 19; біля будинку на просп. Соборності, 37-Б).



- вул. Воїнів-афганців:

«Дитячий садок № 19» (вул. Воїнів-афганців, 1);



- «Пенсійний фонд» (вул. Воїнів-афганців, 4; 7).



- вул. В’ячеслава Чорновола:

«Дитяча поліклініка» (вул. В’ячеслава Чорновола, 1; 2-В);



- «Вулиця В’ячеслава Чорновола» (вул. В’ячеслава Чорновола, 20);



- «Вулиця Дмитра Іващенка» (вул. В’ячеслава Чорновола, 26);



- «Монастир Святого Василія Великого» (вул. В’ячеслава Чорновола, 44).



- вул. Гетьмана Мазепи:

«Вулиця Кривоноса» (вул. Гетьмана Мазепи, 2; навпроти будинку на вул. Гетьмана Мазепи, 2);



- «Вулиця Петра Маха» (вул. Гетьмана Мазепи, 8; навпроти будинку на вул. Гетьмана Мазепи, 8);



- «Вулиця Християнська» (вул. Гетьмана Мазепи, 12; навпроти будинку на вул. Гетьмана Мазепи, 12).



- вул. Грабовського:

«Вулиця Шота Руставелі» (вул. Грабовського, 1);



- «Вулиця Грабовського» (вул. Грабовського, напроти будинку на бульв. Івана Газюка, 10).



- вул. Володимира Івасюка:

«Вулиця Ботанічна» (вул. Володимира Івасюка, 2; біля будинку на вул. Львівській, 61-Б);



- «Вулиця Медична» (вул. Володимира Івасюка, 8; навпроти будинку 8);



- «Вулиця Олекси Ошуркевича» (вул. Володимира Івасюка, 18; навпроти будинку 18).



- вул. Липинського:

«Ліцей № 27» (вул. Липинського, 1);



- «Вулиця Липинського» (вул. Липинського, 15).



- вул. Магістральна:

«КП „Ласка“» (вул. Магістральна, 23, парна сторона; непарна сторона);



- «Станція Гнідава» (вул. Магістральна, навпроти станції «Гнідава», парна сторона; біля станції «Гнідава», непарна сторона).



- вул. Олени Пчілки:

«Дитячо-юнацька спортивна школа № 4» (вул. Олени Пчілки, 21; 24);



- «Вулиця Олени Пчілки» (вул. Олени Пчілки, 29; 53).



- вул. Теремнівська:

«Теремнівські ставки» (вул. Теремнівська, 68, біля меморіального комплексу; навпроти будинку на вул. Теремнівській, 68 та навпроти меморіального комплексу);



- «Вулиця Загородня» (вул. Теремнівська, 89-Б).



Інші вулиці:



- «Вулиця Павла Чубинського» (вул. Дубнівська, 123);



- «Річка Жидувка» (бульв. Івана Газюка, біля електроопори № 3, непарна сторона);



- «Вулиця Карпенка-Карого» (вул. Карпенка-Карого, 5);



- «Провулок Дорожний» (вул. Ківерцівська, непарна сторона, перед поворотом у пров. Дорожний; за поворотом з пров. Дорожного, парна сторона).



Які зупинки додадуть



Враховуючи звернення мешканців міста, установ та організацій, а також внесення змін до схем організації дорожнього руху, у відділі транспорту пропонують встановити та облаштувати такі зупинки:



- «Вулиця Ветеранів» (просп. Відродження, 39);



- «Поліклініка № 1» (вул. Глушець, біля буд. на просп. Волі, 54-А);



- «Провулок Комунальний» (вул. Ківерцівська, навпроти буд. 33);



- «Училище № 9» (вул. Климчука Сергія, 3-А);



- «Вулиця Липлянська» (вул. Селищна, 10-А);



- «Вулиця Липлянська» (вул. Селищна, навпроти буд. 10-А);



- «Центральна бібліотека для дітей» (вул. Стрілецька, навпроти Центральної бібліотеки для дітей);



- «Районна лікарня» (вул. Теремнівська, навпроти буд. 100).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На вулицях, де не їздить громадський транспорт, ліквідують зупинки. Натомість у місцях, де є потреба, встановлять нові.Відповідне рішення підтримали на засіданні виконавчого комітету у середу, 11 грудня.Ліквідують зупинки на вулицях, де не курсують автобуси і тролейбуси, розповів у коментарі misto.media начальник відділу транспорту Луцької міськради«На сьогодні вже років п’ять громадський транспорт, умовно, в районі Балки там чи на інших перелічених вулицях не використовується взагалі, то для організації дорожнього руху ми їх ліквідовуємо з мережі», — зазначив він.За словами Віктора Главічки, на цих зупинках практично нема павільйонів, але ті, які придатні до використання, можуть встановити на інших локаціях.- вул. Ветеранів: «Дитячий садок № 33» (вул. Ветеранів, 1; 2);- «Ліцей № 10» (вул. Ветеранів, біля будинку на просп. Соборності, 13-Б);- «Дитячий садок № 32» (вул. Ветеранів, непарна сторона, біля будівлі на просп. Соборності, 21-А);- «Гімназія № 19» (вул. Ветеранів, 17; біля будинку на просп. Соборності, 25-Б);- «Державний архів Волинської області» (вул. Ветеранів, 19; біля будинку на просп. Соборності, 37-Б).- вул. Воїнів-афганців:«Дитячий садок № 19» (вул. Воїнів-афганців, 1);- «Пенсійний фонд» (вул. Воїнів-афганців, 4; 7).- вул. В’ячеслава Чорновола:«Дитяча поліклініка» (вул. В’ячеслава Чорновола, 1; 2-В);- «Вулиця В’ячеслава Чорновола» (вул. В’ячеслава Чорновола, 20);- «Вулиця Дмитра Іващенка» (вул. В’ячеслава Чорновола, 26);- «Монастир Святого Василія Великого» (вул. В’ячеслава Чорновола, 44).- вул. Гетьмана Мазепи:«Вулиця Кривоноса» (вул. Гетьмана Мазепи, 2; навпроти будинку на вул. Гетьмана Мазепи, 2);- «Вулиця Петра Маха» (вул. Гетьмана Мазепи, 8; навпроти будинку на вул. Гетьмана Мазепи, 8);- «Вулиця Християнська» (вул. Гетьмана Мазепи, 12; навпроти будинку на вул. Гетьмана Мазепи, 12).- вул. Грабовського:«Вулиця Шота Руставелі» (вул. Грабовського, 1);- «Вулиця Грабовського» (вул. Грабовського, напроти будинку на бульв. Івана Газюка, 10).- вул. Володимира Івасюка:«Вулиця Ботанічна» (вул. Володимира Івасюка, 2; біля будинку на вул. Львівській, 61-Б);- «Вулиця Медична» (вул. Володимира Івасюка, 8; навпроти будинку 8);- «Вулиця Олекси Ошуркевича» (вул. Володимира Івасюка, 18; навпроти будинку 18).- вул. Липинського:«Ліцей № 27» (вул. Липинського, 1);- «Вулиця Липинського» (вул. Липинського, 15).- вул. Магістральна:«КП „Ласка“» (вул. Магістральна, 23, парна сторона; непарна сторона);- «Станція Гнідава» (вул. Магістральна, навпроти станції «Гнідава», парна сторона; біля станції «Гнідава», непарна сторона).- вул. Олени Пчілки:«Дитячо-юнацька спортивна школа № 4» (вул. Олени Пчілки, 21; 24);- «Вулиця Олени Пчілки» (вул. Олени Пчілки, 29; 53).- вул. Теремнівська:«Теремнівські ставки» (вул. Теремнівська, 68, біля меморіального комплексу; навпроти будинку на вул. Теремнівській, 68 та навпроти меморіального комплексу);- «Вулиця Загородня» (вул. Теремнівська, 89-Б).- «Вулиця Павла Чубинського» (вул. Дубнівська, 123);- «Річка Жидувка» (бульв. Івана Газюка, біля електроопори № 3, непарна сторона);- «Вулиця Карпенка-Карого» (вул. Карпенка-Карого, 5);- «Провулок Дорожний» (вул. Ківерцівська, непарна сторона, перед поворотом у пров. Дорожний; за поворотом з пров. Дорожного, парна сторона).Враховуючи звернення мешканців міста, установ та організацій, а також внесення змін до схем організації дорожнього руху, у відділі транспорту пропонують встановити та облаштувати такі зупинки:- «Вулиця Ветеранів» (просп. Відродження, 39);- «Поліклініка № 1» (вул. Глушець, біля буд. на просп. Волі, 54-А);- «Провулок Комунальний» (вул. Ківерцівська, навпроти буд. 33);- «Училище № 9» (вул. Климчука Сергія, 3-А);- «Вулиця Липлянська» (вул. Селищна, 10-А);- «Вулиця Липлянська» (вул. Селищна, навпроти буд. 10-А);- «Центральна бібліотека для дітей» (вул. Стрілецька, навпроти Центральної бібліотеки для дітей);- «Районна лікарня» (вул. Теремнівська, навпроти буд. 100).

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