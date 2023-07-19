У Луцьку ліквідують 48 зупинок. ПЕРЕЛІК

У Луцьку ліквідують 48 зупинок. ПЕРЕЛІК
На вулицях, де не їздить громадський транспорт, ліквідують зупинки. Натомість у місцях, де є потреба, встановлять нові.

Відповідне рішення підтримали на засіданні виконавчого комітету у середу, 11 грудня.

Де зупинок не буде

Ліквідують зупинки на вулицях, де не курсують автобуси і тролейбуси, розповів у коментарі misto.media начальник відділу транспорту Луцької міськради Віктор Главічка.

«На сьогодні вже років п’ять громадський транспорт, умовно, в районі Балки там чи на інших перелічених вулицях не використовується взагалі, то для організації дорожнього руху ми їх ліквідовуємо з мережі», — зазначив він.

За словами Віктора Главічки, на цих зупинках практично нема павільйонів, але ті, які придатні до використання, можуть встановити на інших локаціях.

Де ліквідують зупинки:

- вул. Ветеранів: «Дитячий садок № 33» (вул. Ветеранів, 1; 2);

- «Ліцей № 10» (вул. Ветеранів, біля будинку на просп. Соборності, 13-Б);

- «Дитячий садок № 32» (вул. Ветеранів, непарна сторона, біля будівлі на просп. Соборності, 21-А);

- «Гімназія № 19» (вул. Ветеранів, 17; біля будинку на просп. Соборності, 25-Б);

- «Державний архів Волинської області» (вул. Ветеранів, 19; біля будинку на просп. Соборності, 37-Б).

- вул. Воїнів-афганців:
«Дитячий садок № 19» (вул. Воїнів-афганців, 1);

- «Пенсійний фонд» (вул. Воїнів-афганців, 4; 7).

- вул. В’ячеслава Чорновола:
«Дитяча поліклініка» (вул. В’ячеслава Чорновола, 1; 2-В);

- «Вулиця В’ячеслава Чорновола» (вул. В’ячеслава Чорновола, 20);

- «Вулиця Дмитра Іващенка» (вул. В’ячеслава Чорновола, 26);

- «Монастир Святого Василія Великого» (вул. В’ячеслава Чорновола, 44).

- вул. Гетьмана Мазепи:
«Вулиця Кривоноса» (вул. Гетьмана Мазепи, 2; навпроти будинку на вул. Гетьмана Мазепи, 2);

- «Вулиця Петра Маха» (вул. Гетьмана Мазепи, 8; навпроти будинку на вул. Гетьмана Мазепи, 8);

- «Вулиця Християнська» (вул. Гетьмана Мазепи, 12; навпроти будинку на вул. Гетьмана Мазепи, 12).

- вул. Грабовського:
«Вулиця Шота Руставелі» (вул. Грабовського, 1);

- «Вулиця Грабовського» (вул. Грабовського, напроти будинку на бульв. Івана Газюка, 10).

- вул. Володимира Івасюка:
«Вулиця Ботанічна» (вул. Володимира Івасюка, 2; біля будинку на вул. Львівській, 61-Б);

- «Вулиця Медична» (вул. Володимира Івасюка, 8; навпроти будинку 8);

- «Вулиця Олекси Ошуркевича» (вул. Володимира Івасюка, 18; навпроти будинку 18).

- вул. Липинського:
«Ліцей № 27» (вул. Липинського, 1);

- «Вулиця Липинського» (вул. Липинського, 15).

- вул. Магістральна:
«КП „Ласка“» (вул. Магістральна, 23, парна сторона; непарна сторона);

- «Станція Гнідава» (вул. Магістральна, навпроти станції «Гнідава», парна сторона; біля станції «Гнідава», непарна сторона).

- вул. Олени Пчілки:
«Дитячо-юнацька спортивна школа № 4» (вул. Олени Пчілки, 21; 24);

- «Вулиця Олени Пчілки» (вул. Олени Пчілки, 29; 53).

- вул. Теремнівська:
«Теремнівські ставки» (вул. Теремнівська, 68, біля меморіального комплексу; навпроти будинку на вул. Теремнівській, 68 та навпроти меморіального комплексу);

- «Вулиця Загородня» (вул. Теремнівська, 89-Б).

Інші вулиці:

- «Вулиця Павла Чубинського» (вул. Дубнівська, 123);

- «Річка Жидувка» (бульв. Івана Газюка, біля електроопори № 3, непарна сторона);

- «Вулиця Карпенка-Карого» (вул. Карпенка-Карого, 5);

- «Провулок Дорожний» (вул. Ківерцівська, непарна сторона, перед поворотом у пров. Дорожний; за поворотом з пров. Дорожного, парна сторона).

Які зупинки додадуть

Враховуючи звернення мешканців міста, установ та організацій, а також внесення змін до схем організації дорожнього руху, у відділі транспорту пропонують встановити та облаштувати такі зупинки:

- «Вулиця Ветеранів» (просп. Відродження, 39);

- «Поліклініка № 1» (вул. Глушець, біля буд. на просп. Волі, 54-А);

- «Провулок Комунальний» (вул. Ківерцівська, навпроти буд. 33);

- «Училище № 9» (вул. Климчука Сергія, 3-А);

- «Вулиця Липлянська» (вул. Селищна, 10-А);

- «Вулиця Липлянська» (вул. Селищна, навпроти буд. 10-А);

- «Центральна бібліотека для дітей» (вул. Стрілецька, навпроти Центральної бібліотеки для дітей);

- «Районна лікарня» (вул. Теремнівська, навпроти буд. 100).

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Теги: Луцьк, зупинки
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