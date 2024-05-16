Де і коли на Волині відключатимуть світло у четвер, 12 грудня
Сьогодні, 21:16
У четвер 12 грудня у Волинській області діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії.
Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".
НЕК «Укренерго» встановило обмеження споживання електричної енергії на території області з 07:00 до 22:00.
У разі невиконання зниження доведених обсягів споживання, НЕК «Укренерго» можуть бути застосовані графіки аварійних вимкнень.
Дізнатись свою чергу можна за ПОСИЛАННЯМ.
Загальну тривалість відключень кожної черги можна побачити в останній колонці інтерактивного графіку. Початок застосувань ГПВ –16.05.2024.
У разі відміни НЕК «Укренерго» обмежень у певні години протягом дня, загальний час коригується з урахуванням фактичного часу відключення черг та відображається у графіку на наступний день.
Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".
НЕК «Укренерго» встановило обмеження споживання електричної енергії на території області з 07:00 до 22:00.
У разі невиконання зниження доведених обсягів споживання, НЕК «Укренерго» можуть бути застосовані графіки аварійних вимкнень.
Дізнатись свою чергу можна за ПОСИЛАННЯМ.
Загальну тривалість відключень кожної черги можна побачити в останній колонці інтерактивного графіку. Початок застосувань ГПВ –16.05.2024.
У разі відміни НЕК «Укренерго» обмежень у певні години протягом дня, загальний час коригується з урахуванням фактичного часу відключення черг та відображається у графіку на наступний день.
Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Де і коли на Волині відключатимуть світло у четвер, 12 грудня
Сьогодні, 21:16
На війні загинув 31-річний воїн з Волині Дмитро Михальчук
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 грудня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку ліквідують 48 зупинок. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 19:09
На Волині відкрили ще один МакДональдз
Сьогодні, 18:30