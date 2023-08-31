В ЗСУ дозволили використовувати українські безпілотні коплекси

В ЗСУ дозволили використовувати українські безпілотні коплекси
Міністерство оборони допустило до експлуатації вітчизняний безпілотний авіаційний комплекс ТОККО. Дрони-камікадзе комплексу стійкі до впливу ворожих РЕБ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.

Як розповіли у Міноборони, ці безпілотні авіаційні комплекси мають дві модифікації дронів, які різняться масою бойового навантаження. Також певні частини дронів мають захисне покриття, що забезпечує стійкість роботи у складних польових умовах.

Комплекс складається із наземної станції управління, пульта керування, окулярів пілота, щогли та десятків безпілотників.

"Перші дрони-камікадзе ТОККО вже випробували у реальному бою, вони успішно вразили ворожу техніку", - розповів заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Виробництво дронів в Україні
Україна значно збільшила обсяги виробництва зброї з початку повномасштабного вторгнення Росії. Українські виробники вже створили новітні розвідувальні й ударні дрони, "довгі" БПЛА, FPV-дрони.

Днями президент Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю збільшити фінансування прямої закупівлі дронів у бригадах.

Варто нагадати і те, що влітку Зеленський розповів про перше застосування української ракети-дрона "Паляниця". Водночас керівник ГУР Кирило Буданов розповів, що вітчизняні дрони можуть вражати військові об’єкти РФ на відстані до 1800 км.

А ось міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що українські розробники створили новий безпілотник ЕЛЬФ-П. Він призначений для знищення російських дронів "Орлан", ZALA та SuperCam.

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Теги: Україна, війна, озброєння
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