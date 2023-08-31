В ЗСУ дозволили використовувати українські безпілотні коплекси

Міністерство оборони допустило до експлуатації вітчизняний безпілотний авіаційний комплекс ТОККО. Дрони-камікадзе комплексу стійкі до впливу ворожих РЕБ.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.Як розповіли у Міноборони, ці безпілотні авіаційні комплекси мають дві модифікації дронів, які різняться масою бойового навантаження. Також певні частини дронів мають захисне покриття, що забезпечує стійкість роботи у складних польових умовах.Комплекс складається із наземної станції управління, пульта керування, окулярів пілота, щогли та десятків безпілотників."Перші дрони-камікадзе ТОККО вже випробували у реальному бою, вони успішно вразили ворожу техніку", - розповів заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.Виробництво дронів в УкраїніУкраїна значно збільшила обсяги виробництва зброї з початку повномасштабного вторгнення Росії. Українські виробники вже створили новітні розвідувальні й ударні дрони, "довгі" БПЛА, FPV-дрони.Днями президент Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю збільшити фінансування прямої закупівлі дронів у бригадах.Варто нагадати і те, що влітку Зеленський розповів про перше застосування української ракети-дрона "Паляниця". Водночас керівник ГУР Кирило Буданов розповів, що вітчизняні дрони можуть вражати військові об’єкти РФ на відстані до 1800 км.А ось міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що українські розробники створили новий безпілотник ЕЛЬФ-П. Він призначений для знищення російських дронів "Орлан", ZALA та SuperCam.